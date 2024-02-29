普京警告西方 若派兵乌克兰或引发核战

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京星期四警告，若西方国家派兵到乌克兰作战，他们将面临引发核战争的真实风险。

普京星期四（2月29日）向俄联邦会议发表国情咨文时，再度指责西方一心想要削弱俄罗斯，并指西方领导人不明白干预俄国内政有多么危险。他说：“他们必须意识到，我们也拥有能够打击他们领土目标的武器。这一切确实有造成核武器冲突与摧毁文明的威胁。”

法国总统马克龙日前提议北约的欧洲成员国向乌克兰派遣地面部队，但很快就遭到美国、德国、英国等国拒绝。

普京警告西方领导人，若试图入侵俄罗斯，他们的下场将比纳粹德国的希特勒、法国的拿破仑等侵俄失败者更悲惨。他称，过去30年西方并未面临和俄罗斯一样的安全挑战，这让他们忘了战争实际上意味着什么，“还以为就像动画片一样”。

普京预料将在下个月赢得另一个六年任期。他在国情咨文中大赞俄罗斯拥有世界最大且高度现代化的核武库，俄罗斯战略核力量也处于全面准备状态。

针对西方担心俄罗斯部队可能会攻击乌克兰以外的其他欧洲国家，他驳斥这是无稽之谈，称莫斯科不会重蹈苏联的覆辙，让西方把它拖入一场消耗过大的武器竞赛。

普京也表明，莫斯科愿意同华盛顿就核战略稳定的问题进行讨论，但暗指美方无心进行这样的谈判，而是更热衷于抹黑莫斯科。

他说：“近期针对俄罗斯、毫无根据的指控越来越多，如声称我们要在太空部署核武器。这类含沙射影的言论……旨在让我们按他们的条件进入谈判，而这些条件只对美国有利。”