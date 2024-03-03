法国部长：俄假信息账户夸大巴黎臭虫泛滥

（巴黎路透电）法国政府官员揭露，去年闹得沸沸扬扬的法国臭虫危机，其实是俄罗斯相关假消息账户刻意渲染夸大的。

法国欧洲事务部长巴罗特（Jean-Noel Barrot）星期五（3月1日）告诉法国TF1电视台：“受克里姆林宫支持的社媒网站渲染夸大巴黎臭虫肆虐，还制造假消息，把乌克兰难民的涌入与闹臭虫这两件事联系在一起。”

去年夏秋期间，法国和包括路透社在内的国际媒体报道称，法国多地的电影院、学校、高铁和医院等公共场所出现大量臭虫。巴黎副市长当时敦促政府在2024年巴黎夏季奥运会到来前消灭虫患，部分学校还曾停课或停学。当局在地铁和火车车厢内开展深度检疫工作，但后来并未发现任何臭虫泛滥的迹象。

巴罗特并未明确声明政府是否相信俄罗斯相关账户实际策划了这场恐慌，只说这起造谣运动放大了公众已有的恐惧，目的是制造一种不安氛围。

他说，在俄乌战争爆发以来的两年里，来自俄罗斯的网络攻击和虚假消息活动日益嚣张。“我们之所以知道这点，是政府在2021年成立了负责应对网络干扰的Viginum组织，它的任务就是侦查这种妄图破坏法国舆论稳定、削弱公众对乌克兰支持的伎俩。”

去年10月31日，即以哈冲突爆发后不久，巴黎市的墙上出现了大卫之星（又称犹太星）涂鸦，法国指责俄罗斯虚假信息运动在网上刻意渲染了这些涂鸦。