主要产油国将自愿减产措施延至6月底

（维也纳综合电）俄罗斯、沙特阿拉伯和数个油盟+（OPEC+）成员宣布，把石油减产协议延长到2024年中，以避免全球供应过剩并支撑价格。

沙特能源部星期天（3月3日）说，沙特将在4月至6月间继续每天自愿减产100万桶，使每日产量维持在900万桶左右。

俄罗斯也宣布将在第二季度每日减产47万1000桶石油。俄副总理诺瓦克说，为了保持市场稳定，这些额外减产措施将在第二季度结束后，“根据市场情况逐步恢复”。

去年4月，沙特和俄罗斯已宣布每日减产50万桶原油，直到2024年底，最新宣布的减产计划并不包括这50万桶原油。

在沙特和俄罗斯做出宣布后，阿联酋、科威特、伊拉克和哈萨克斯坦也表明，将把现有的自愿减产期限延长至6月底。

交易员和分析师普遍预期油盟+将延长减产期限，以抵消季节性需求低迷和其他产油国产量飙升的影响。

油盟+宣布延长减产期限后，加上加沙停火进程陷入停滞，导致油价稳定地在今年最高水平周边徘徊。布伦特原油期货交易价格接近每桶84美元。美国基准西得克萨斯中质原油价格接近80美元。

2016年，以沙特为首的13个油盟成员国，与包括莫斯科在内的另外10个产油国组成了油盟+，以缓解美国竞争所带来的油价波动。

经济师莱昂指出，油盟+的成立目的是建立一个更广泛的组织，这样就不需要自愿减产。“每个人都做出贡献，没有人会孤军奋战。”

但近一年来，由于成员国之间缺乏共识，沙特等是在未达成一致的情况下自愿减产的。莱昂警告，这是“一个明确的信号，表明油盟+的凝聚力并不大”。