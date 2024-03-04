德国防长：俄发动信息战破坏欧洲团结

（法兰克福综合电）德国国防部长皮斯托里乌斯指责俄罗斯发动信息战，试图分裂德国等乌克兰盟友。

俄媒体上周五（3月1日）公开一段38分钟长的录音，内容涉及德国军官讨论为乌克兰提供武器，以及基辅攻击克里米亚一座桥梁的可能性。德国隔天证实军方内部遭到窃听，并已就此展开调查。

皮斯托里乌斯星期天（3日）首次就事件做出回应。他说：“这不仅仅是窃听并公开对话内容。这是（俄总统）普京发动的信息战的一部分。”

他强调，这次混合虚假信息的攻击旨在分裂德国与盟友，破坏欧洲的团结，“我们不能掉进普京的陷阱。”

录音中，德国空军总监格哈茨与其他高级官员讨论了在乌克兰部署“金牛座”（Taurus）巡航导弹可能性，以及“金牛座”巡航导弹在技术上能否摧毁克里米亚大桥、如何洗脱德国直接参与冲突的嫌疑等敏感信息。其中一名德国军官还称，美英两国军方“早已直接参与了俄乌冲突”。

俄罗斯塔斯社报道，俄外交部星期一（4日）就德国军方录音一事召见德国驻俄大使，要求德国政府就这起事件做出解释。

据《华尔街日报》报道，德国高级官员透露，这段录音是真实的。录音中的会议是在美国思科公司一个商业非加密在线会议平台上进行。

德国总理朔尔茨星期六（2日）表示，这是一起“非常严重的事件”，他会尽快做出澄清。

朔尔茨上个月因拒绝向乌克兰提供“金牛座”巡航导弹，造成一些北约成员国之间关系紧张。

俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫则在星期天回应指，有关录音证明了，柏林正准备攻打莫斯科。