俄称正与中国探讨在月球建核电站

（莫斯科彭博电）俄罗斯国家航天集团（Roscosmos）负责人鲍里索夫说，俄罗斯正在与中国合作制定计划，探讨如何在2035年之前在月球上建造和安装核电站。

国际文传电讯社报道，鲍里索夫星期二（3月5日）在向学生发表的演讲中说：“今天我们正在认真考虑这个项目。”他也说，有关核电站将须由机器人建造。

2021年，俄罗斯和中国提出了最迟2035年底在月球上建立科学站的路线图。据塔斯社报道，这个项目的内容包括用于研究的技术月球车、跳跃机器人，以及用于探索地球卫星表面的智能迷你月球车。

在太空任务和地球偏远地区使用核能已有先例。美国就曾在20多项太空任务中使用具有良好半衰期的钚238作为电脑、科学仪器和其他硬件的电源。俄罗斯也使用其他放射性材料为偏远灯塔供电和驱动核潜艇。

更大的挑战可能来自俄罗斯自身的太空计划。去年8月，俄“月球25号”（Luna-25）飞船在月球坠毁，使俄国家航天集团要在月球南极附近着陆航天器的尝试以失败告终。那次任务原本是为了标志莫斯科自30多年前苏联解体以来首次重返月球，但却成为俄太空计划一系列挫折中的最新一次。

鲍里索夫还表明，俄罗斯反对在太空部署核武器。据国际文传电讯社报道，鲍里索夫说：“当然，太空应该没有核武器。”

俄总统普京早些时候也否认了美国有关克里姆林宫计划在太空部署核武器的指控。