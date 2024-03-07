消息：美国拉拢盟国进一步限制中国半导体技术发展

（华盛顿综合电）据报道，美国呼吁荷兰、德国、韩国和日本等盟国，进一步限制中国取得半导体技术。据知，这一要求在一些国家遭到抵制。

彭博社引述消息人士报道，拜登政府的最新举措旨在填补过去两年实施的半导体技术出口管制漏洞，并限制中国在发展国内晶片能力方面取得的进展。

消息透露，美国要日本公司限制向中国出口晶片制造所需的专用化学品，包括光刻胶（photoresist）。日本有几家企业在光刻胶领域居领先地位，包括半导体材料制造商JSR和信越化学公司（Shin-Etsu Chemical）。

消息说，华盛顿也向荷兰施压，要荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）停止为中国客户在今年限制令前购买的晶片设备提供服务和维修。

不过，彭博社报道，日本和荷兰对华盛顿的最新举措反应冷淡，他们希望在考虑采取更严厉行动之前，先评估当前限制措施的影响。

针对有关报道，日本经济产业部、荷兰外交部、美国国家安全委员会和商务部，以及阿斯麦等都拒绝置评。

荷德日韩晶片业是全球半导体供应链的关键

自2022年以来，拜登政府一直瞄准中国半导体行业，对先进晶片制造设施和用于开发人工智能的精密晶片的出口实施全面控制。日本和荷兰去年加入美国的行列，如今美国在进一步拉拢德国和韩国加入。这四个国家的晶片制造设备及相关企业，是全球半导体供应链中的关键公司。据知，拜登政府正在推动今年6月七国集团（G7）首脑峰会举行之前达成协议。

消息人士指出，目前对华的晶片管制仍然存在漏洞，尤其是日本和荷兰的工程师继续为半导体生产设备提供维修和零部件。去年8月华为推出一款采用国产晶片的智能手机，就令美国官员感到震惊，因为它在技术上所取得的突破，是比美国原本认识的中国技术水平高一代以上。对此，共和党国会议员已呼吁全面阻止华为及其晶片制造合作伙伴获取美国技术。

另一方面，荷兰媒体报道，荷兰政府正在探讨如何防止阿斯麦把更多业务转移到荷兰以外的地方。

消息人士透露，荷兰政府已成立一个名为“贝多芬”的特别工作小组，以解决阿斯麦对技术员工供应、环境法规和电力供应的担忧。

阿斯麦是欧洲最有价值的科技公司，但它对荷兰的商业环境感到担忧。媒体称，荷兰首相吕特和经济部长阿德里安森斯将与阿斯麦总裁彼得温尼克会面，讨论营商环境。

阿斯麦此前表明，考虑把业务扩充到荷兰以外地区包括法国。荷兰政府最近提出遏制外国学生流入及降低吸引外籍人士到荷兰的税收优惠等建议，引起阿斯麦等几家公司的不满，认为这将影响荷兰的长期竞争力。