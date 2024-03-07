美联储主席：经济前景不确定 但利率今年或下降

（华盛顿综合电）美国联邦储备局主席鲍威尔有关利率今年可能下降的言论，推动亚洲股市星期四（3月7日）开盘后上扬，但涨势难以维持，闭市时起落不一。

鲍威尔周三出席国会听证会时说，美联储要让通货膨胀率降至2%目标的工作取得了进展，并称借贷成本可能因此而降低。不过鲍威尔也警告，这场战斗还远没有结束。

投资者原本期待美联储在3月份降息，但上个月强劲的通胀粉碎了他们的希望。如今他们正在关注美联储是否会在6月份降息。

鲍威尔告诉众议院金融服务委员会：“如果经济大体按照预期发展，那么今年某个时候开始放松政策限制可能是适当的。”但他也说：“经济前景存在不确定性，我们无法保证实现2%通胀目标的持续进展。”

尽管美联储将利率推至两年来的高点的决定抑制了通胀上升的步伐，但官员们纷纷警告，过早降息可能会毁掉他们所有的努力。

经济持续健康使他们能够维持这一立场，并且随着信心似乎正在恢复，股市也上涨。

鲍威尔周三的言论推动美国三大主要股指当天全部上涨，但亚洲股市却难以维持涨势。上海和香港股市闭市时下跌，东京股市因日元走强而承压。新加坡、马尼拉和惠灵顿股市也下跌。但悉尼、首尔、孟买、台北、雅加达和曼谷股市上扬。

美联储周三也发表褐皮书指出，尽管价格压力持续存在，但自今年初以来，美国经济活动略有增加，虽然美联储决定加息以应对高通胀，美国经济仍保持惊人的韧性。

报告说，总体而言，12个美联储地区中的八个地区报告“经济活动小幅至温和增长”，三个地区报告没有变化，一个地区的经济活动略有疲软。