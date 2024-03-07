俄乌冲突风险升级 立陶宛：俄可持续作战两年

（维尔纽斯／基辅综合电）立陶宛情报机构星期四（3月7日）发表年度评估报告说，高油价、规避制裁，以及国家的投资为俄罗斯提供的资源，使它足以按目前的攻击力度继续在乌克兰战斗至少多两年。

这份国家安全威胁报告指出，俄罗斯向西扩大军力，俄军准备与北约成员国在波罗的海地区长期对峙。

报告说，俄军向西部地区作出重大调整部署，其中之一是对波罗的海投射海空与核力量。不过，俄军建设必要的基本设施和配备所需的人员和武器，仍将需要“至少几年的时间”。报告说，俄罗斯这么做既为了弥补在乌克兰的损失，也是为了与西方长期对抗培养新的能力。

报告也说，俄罗斯越来越多地诉诸敲诈和威胁，包括使用核言论，以迫使西方减少对乌克兰的支持。

俄警告：冲突可能升级为欧洲的全面战争

俄罗斯媒体星期四报道，俄总参谋部军事学院院长扎鲁德尼茨基撰文警告，乌克兰冲突可能升级为欧洲的全面战争。

扎鲁德尼茨基指出，美国及其盟国的反俄政策是对俄罗斯的主要军事威胁，“他们正在进行新型混合战争，以一切可能的方式削弱俄罗斯，限制（俄罗斯）主权并摧毁领土完整。‌因此，我们国家被刻意卷入新军事冲突的可能性正在显著增加。”

不过，乌克兰陆军司令帕夫柳克星期三说，乌军很快会稳定战场形势，并计划今年较迟时候对俄军发动反攻。

帕夫柳克说，乌军现在的工作集中在撤出失去潜力的部队，协助他们重振旗鼓，之后就会重组部队为反攻作好准备。

乌克兰总统泽连斯基上月表示，俄军会尝试在今年春季或夏季发动新一轮攻势，但基辅已有自己的一套作战计划。而乌军方发言人说，俄军自从2月攻占乌东重镇阿夫迪夫卡（Avdiivka）及周围村庄之后，就无法向前推进。

泽连斯基和米佐塔基斯亲眼目睹俄攻击

另一方面，泽连斯基星期三在黑海港口城市敖德萨会见到访的希腊总理米佐塔基斯时，俄军一枚导弹就在500至800米外爆炸。

泽连斯基过后在联合记者会上表示，他和米佐塔基斯亲眼目睹这次攻击，并对着媒体说：“你们看，我们是在和什么人交手，他们是随意攻击，不在乎攻击对象。”

米佐塔基斯描述，泽连斯基当时陪他参观敖德萨港，警报这时响起。“不久后，我们坐在车内，就听到了强烈的爆炸声。我们没有时间前往庇护所，这是一次非常紧张的经历。”

乌克兰海军告诉法新社，俄军对港口基础设施的袭击造成五人死亡，以及一些人受伤。

乌海军发言人指出，俄军的目标是港口，而非两位领导人。据知，自去年7月中以来，俄军派出至少880架无人机和发射170多枚导弹攻击敖德萨港。