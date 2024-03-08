带家长面试工作不认真 四成美国雇主避免聘用Z世代

（华盛顿讯）一项调查显示，近40%的美国雇主会避免雇用应届大学毕业生，因为他们认为，这些毕业生没有为职业生涯做好准备。

美国之音报道，这项调查于2023年12月访问800名参与招聘的美国企业董事和高管，当中五分之一的人曾碰过应届毕业生带着家长来面试，21%遇过求职者拒绝在线上面试时打开摄像头的情况。许多雇主也抱怨，受访者不懂得用眼神交流、衣着不当以及使用不当语言。

首都华盛顿地区的会计和技术招聘人员康纳斯认为，这项调查结果并不完全令人意外。他说：“归根结底似乎是不够认真。他们到底是想要这份工作，还是敷衍了事？”

康纳斯和纽约伊萨卡学院战略传播学教授盖耶斯基都认为，冠病疫情影响了近年大学毕业生的成长和成熟。

盖耶斯基说：“他们高中的最后一年被严重扰乱了……他们大多无法在大学之前的那个夏天工作。即使进了大学，像嘉宾演讲、实习、出国留学这样的事情对他们来说也确实是无法获得的。”她指出，这导致学生对自己参与职场的能力缺乏信心。

近四成雇主倾向聘用年龄较大员工

38%的受访雇主会避免聘用应届大学毕业生，而倾向于聘用年龄较大的员工，并愿意为这些员工支付更多工资或增加福利，例如允许更多远程办公。

近半数雇主曾不得不解雇应届大学毕业生。63%的雇主说，一些应届大学毕业生无法胜任工作量；61%的人指他们经常上班迟到；59%的雇主抱怨，他们经常错过完成工作的期限。

康纳斯认为，让员工部分时间在家工作的做法，可能会导致年轻人缺乏进取心，他们需要指导才能在职业生涯中学习和进步。

尽管Z世代缺乏职业准备的情况在疫情期间变得更加严重，但康纳斯指出，他这几年以来一直看到这种趋势。他帮助的一些年轻人似乎认为，工作与生活的平衡是理所当然的法定权利。

康纳斯说：“这一代人更关心自己的爱好，以及能有满足爱好的灵活性。就他们目前的处境和长期目标而言，他们不太受金钱或职业发展的驱动。每个人似乎都活在当下。”