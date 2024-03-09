土耳其拟主办俄乌和平峰会 乌克兰拒与俄罗斯直接谈判

（伊斯坦布尔/基辅综合电）土耳其总统埃尔多安说，土耳其已做好准备主办一场俄罗斯和乌克兰都会参加的和平峰会。不过，乌克兰总统泽连斯基拒绝同俄罗斯直接谈判，并表明会在瑞士举行的和平峰会提出乌方的和平方案。

埃尔多安星期五（3月8日）与到访的泽连斯基举行会谈后说：“我们已做好准备主办一场俄罗斯也会出席的和平峰会……与乌克兰保持团结的同时，土耳其会继续努力结束战争，通过谈判促成公正的和平。”

不过，泽连斯基拒绝了埃尔多安的提议。他指出，瑞士即将举行一场和平峰会，基辅到时将提出自己的和平方案，不过俄罗斯不会出席。

泽连斯基说：“我们不知道如何邀请那些对一切进行阻挠、摧毁和杀戮的人，我们希望会谈取得成果。”

乌克兰总理什梅加尔星期五透露，欧盟将于3月和4月分别向乌方提供45亿（约65亿新元）和15亿欧元的援助。

他说：“我们今年的目标是从欧盟获得约160亿欧元。乌克兰将拥有战斗和赢得胜利的资源，这是我们的主要目标，我们将为此竭尽全力。”

乌防长：西方及时军援才能防止战争蔓延

不过，到立陶宛访问的乌克兰外长库列巴星期五提醒西方盟友，逐步地为乌克兰提供军援的策略不再有效，及时转移军事物资才能确保战争不会蔓延。

他说：“一点一滴地为乌克兰提供援助的策略不再奏效……如果按目前的形势继续下去，这对我们所有人来说都不会有好结果。”

库列巴说，各国必须接受欧洲和平时代已经结束的新现实，他呼吁盟国不受限制且及时为乌克兰供应武器和弹药，以确保乌克兰击败俄罗斯。

库列巴促请认为这场战争不会蔓延到乌克兰以外的人“醒一醒，读读历史书”。他说：“软弱的决定意味着更多战争，强有力的决定意味着战争结束，就这么简单。”

立陶宛外长兰茨贝尔吉斯则指出，在为乌克兰提供援助方面，基辅的盟友“应该为俄罗斯划定红线”，而不是限定自己。他认为，乌克兰的盟友不应“排除任何形式的支持”。