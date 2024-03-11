红海航线受阻 俄铁路货运量激增

（伦敦综合电）英国《金融时报》报道，物流公司和铁路营运公司反映，自红海危机爆发以来，通过俄罗斯铁路把货物从亚洲运往欧洲的需求猛增。

德国敦豪速递（DHL）说，自去年12月以来，要求通过俄罗斯铁路运货的货运量激增四成。铁路货运集运公司欧洲铁路门（RailGate Europe）说，需求量增加了25％至35％。而总部位于荷兰的铁路桥梁货运公司（Rail Bridge Cargo）指出，经由俄罗斯铁路的货运量，比去年同期增加了超过三成。

去年底至今，也门胡塞武装不断袭击往来红海的商船，迫使全球各大航运公司纷纷绕道非洲南端好望角，导致航运费大涨，运货时间延长。为了确保货运顺畅，许多物流公司不得不应变，选择通过俄罗斯这条新路线把货物运到欧洲大陆。

DHL说，红海危机导致货船绕道，使得从中国到北欧的运输时间拉长七天至10天，达到50天至55天。如果改而使用俄罗斯铁路，从大陆成都到德国杜易斯堡（Duisburg）的运输时间只有25天至30天。

不过DHL强调，根据西方因为俄乌战争对俄罗斯实施的出口限制，公司没有向俄罗斯或从俄国运送任何货物。它说：“我们根据适用的制裁措施，实施严格的出口管制。”

瑞士物流巨头德迅集团（Kuehne+Nagel）和丹麦马士基（Maersk）等物流供应商表示，自从俄罗斯在2022年2月侵略乌克兰后，他们就一直避免使用途经俄罗斯的铁路线。战争爆发后，俄罗斯每月的铁路货运量减少。

根据欧盟的制裁，进出俄罗斯和白罗斯的公路货运几乎被禁，不过欧盟并没有禁止通过俄罗斯铁路运货。

俄罗斯铁路货运公司欧亚铁路联盟（Eurasian Rail Alliance）的数据显示，今年1月从中国到波兰的集装箱铁路运输量，比去年同月多出36％。

德迅集团海运物流部门主任奥尔德威尔说，在现有情况下，通过铁路将货物从亚洲运往欧洲的需求增加了，尤其是高价值货运更是大受欢迎。

据知，大部分从亚洲到欧洲的货运是通过所谓的“西部走廊”，即通过哈萨克斯坦到俄罗斯，再到白罗斯。另一部分是通过“北部走廊”，直接从中国进入俄罗斯东部。

一些欧洲物流公司已建立一条避开俄罗斯的“南线”，途经哈萨克斯坦、阿塞拜疆和土耳其。不过，这条路线需要船只横渡里海，比集装箱船往返中国和欧洲的时间更长。一般认为，这条航线目前仍比较适用于往返欧洲与中亚国家的货运。