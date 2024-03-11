俄乌战争致欧洲武器进口倍增 俄出口减半

（斯德哥尔摩综合电）瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的数据显示，过去五年，欧洲的武器进口量几乎翻了一番，部分原因是俄乌战争爆发。与此同时，俄罗斯的武器出口量减少了一半。

根据SIPRI星期一（3月11日）发表的报告，乌克兰已成为全球第四大武器进口国，法国则取代俄罗斯成为全球第二大武器出口国，仅次于美国。

报告显示，2019-2023年，欧洲的武器进口较前五年增长了94%，但包括飞机、主要军舰、火炮、地空导弹和坦克在内的国际主要武器的全球转让量小幅下降了3.3%。

乌克兰跃居全球第四大武器进口国

SIPRI研究员德约基奇说，欧洲武器进口量增加，主要原因是俄乌战争。乌克兰在过去五年中已成为世界第四大武器进口国。

自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，至少有30个国家向乌克兰提供主要武器作为军事援助。但其他欧洲国家也增加进口。

2019-2023年期间，欧洲进口的55%武器来自美国，高于2014-2018年间的35%。德约基奇说，部分原因是大多数欧洲国家都是北约成员国，也是美国在开发F-35战斗机等武器系统方面的合作伙伴。

欧洲从美国进口更多武器，也凸显了许多欧洲国家希望快速获得武器，因此购买“现成的”而不是开发新系统。

从全球来看，美国的出口在此期间增长了17%，占全球武器出口总量的42%。

俄罗斯武器出口锐减53% 客户国大幅减少

与此同时，长期占据第二大出口国地位的俄罗斯在2014-2018年和2019-2023年之间的出口下降了53%。

俄罗斯不仅出口武器减少，出口对象也变少了，从2019年的31个国家，降至2023年的仅12个国家。

德约基奇指出，俄罗斯“最大的客户中国的政策也发生了重要变化”。中国传统上是俄罗斯武器的最大接收国之一，但它也一直在努力发展国内生产。

中国仍占俄罗斯出口的21%，而印度是最大的接收国，占34%。

俄罗斯出口下降的当儿，法国的出口却增长了47%，从而以微弱优势超越俄罗斯，成为全球第二大武器出口国。2019-2023年，法国的出口占全球武器出口的11%。

德约基奇指出，法国在欧洲以外地区销售阵风战斗机方面特别成功。