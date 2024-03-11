俄改造苏联炸弹 杀伤力足以重创乌军前线

（莫斯科／纽约综合电）俄罗斯改造苏联时期炸弹制成新型导引滑翔炸弹“FAB-1500”，威力强大超出乌克兰许多防空系统的能力，重创乌军前线阵地。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，这一新型炸弹重约1.5公吨，其中近半是烈性炸药，其射程可达60至70公里，由俄战机在远处发射。

最近从顿涅茨克战区流传出的影片显示，这个新型炸弹轻易摧毁热力发电厂、工厂和高楼街区等乌军调度防御的据点。

乌军透露，俄军以前主要采取砲击，现在则更积极地使用空中武器展开进攻。据悉，FAB-1500的杀伤力很大，严重影响乌军的士气。

伦敦皇家三军联合研究所研究员布朗克指出，“虽然制作滑翔炸弹套组是个瓶颈，但是俄军拥有大量炸药包”，因此俄军有强大火力打击固定防御，增加乌克兰人伤亡。不过，这还不足以从根本上改变前线局势。

FAB-1500原是苏联时期威力最大的一种“哑弹”，如今莫斯科附近工厂正将其改装成廉价但杀伤力巨大的飞弹。

乌克兰空军发言人伊纳特说：“改造炸弹虽然不是一个便宜或快速的过程，但仍然比一枚导弹的数百万美元成本低得多。与导弹相比，这只是区区几个钱而已。”

乌克兰总统泽连斯基和其他高官几乎每天都呼吁盟友提供射程更远的防空武器，以抵御俄罗斯的空中威胁。

乌军加快F-16部署应对威胁

《纽约时报》10日报道，乌军飞行员目前正在进行F-16战机训练，最快或在7月部署六架战机，届时可能会迫使俄战机保持距离，从而减少FAB-1500的威胁。

据报道，目前只有12名乌军飞行员在丹麦、英国和美国接受10个月的训练，预计今年夏天，这批F-16战机飞行员将投入作战。

此外，针对CNN在一篇报道中，指美国在2022年底开始对俄罗斯可能用核武袭击乌克兰严阵以待，克里姆林宫发言人佩斯科夫受询时拒绝置评。他说，这种猜测性报道出现在各家报纸，“我认为不值得任何评论。”

据报道，2022年夏末对俄军来说是一个危急时刻，乌军当时正在向南部赫尔松挺进。自入侵以来，这座城市一直是俄罗斯最大的战利品。现在，它有被乌军反攻夺去的危险。更重要的是，乌军的推进，整个俄部队都有被包围的危险。两名资深官员告诉CNN，拜登政府特别担心俄罗斯可能会使用战术或战场核武器。