北约：俄火炮弹药产量惊人 恐成攻乌关键优势

（莫斯科讯）根据北约情报部门对俄罗斯国防生产的估计，俄罗斯的火炮弹药产量似乎是美国和欧洲的近三倍，预计这会成为俄罗斯在今年对乌克兰发动另一波攻势的一个关键优势。

据美国有线电视新闻网（CNN）引述北约情报部门以及熟悉西方武装乌克兰的消息人士报道，俄罗斯目前每月生产约25万枚炮弹，每年约300万枚。根据一名欧洲高级情报官员，美欧每年总共只能生产约120万枚炮弹运往基辅。

一名美国陆军高级官员披露，美国军方设定的目标是到2025年底每月生产10万枚炮弹，这还不到俄罗斯月产量的一半。即便如此，这一数字目前也无法实现，因为本应拨给乌克兰的600亿美元（约798亿新元）援金因国会阻拦而迟迟没有下文。

一名北约高级官员说：“我们现在面对的其实是一场生产战争。俄乌战争的结果取决于双方如何装备进行这场战争。”

知情官员说，俄罗斯目前每天发射约1万枚炮弹，相比之下，乌克兰每天仅发射2000枚炮弹。欧洲情报官员称，在600英里前线的一些地方，这一比例更糟。

在此时出现火力短缺的情况对乌克兰来说，是再糟糕不过了。美国用于武装乌克兰的资金已经用完，国会中的共和党反对派实际上已经停止了更多的捐赠。而乌克兰不仅在弹药方面苦苦挣扎，在前线的人力短缺也日益严重。

虽然美国及其盟国向乌克兰提供了许多高度复杂的系统，包括M-1艾布拉姆斯坦克以及即将提供的F-16战机，但军事分析人士认为，这场战争的胜负可能会取决于谁发射的炮弹最多。

北约官员说：“我们现在关注的头号问题是弹药，因为那是俄罗斯真正在战场上获得显著优势的地方。”