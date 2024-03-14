欧盟公布50亿欧元军援力挺乌克兰

（布鲁塞尔／莫斯科综合电）欧盟国家星期三同意在2024年向乌克兰提供50亿欧元（约73亿新元）军事资助，协助乌克兰在短时间内购买所需的弹药。这是改革后的欧洲和平基金（EPF）援助计划，是对乌克兰的一次巨额军援。

经过数月的争论，欧盟27国的大使在布鲁塞尔星期三（3月13日）举行会议同意对欧洲和平基金进行全面改革。欧盟轮值主席国比利时表示，各成员国“原则上”同意为乌克兰提供50亿欧元的武器供应。

会后，欧盟外交与安全政策高级代表博雷尔说，欧盟发出的信息很明确：“我们将不惜一切代价支持乌克兰获胜。”乌克兰外长库列巴表示，这是欧洲又一次展现团结的表现。

自从俄乌战争在2022年2月爆发后，欧盟至今通过欧洲和平基金，前后已为乌克兰提供了约61亿欧元军援。

欧洲和平基金的援助计划是以现金返还的方式，为欧盟成员向他国运送弹药提供退款。然而，欧盟内部对于退款的标准存在分歧，法国向来推动欧洲国防工业发展，它坚持采取只有购买在欧洲生产的武器才可获得退款，其他国家则认为，乌克兰所需的弹药欧洲未必都能及时提供，按照这一要求将使欧盟受限，抑制在全球范围内购买武器以迅速运往乌克兰的努力。

至于德国则要求按各国对欧洲和平基金的捐款规模，来决定各国对乌克兰的支持力度。德国是乌克兰最大的双边捐助国。

欧盟外交官员表示，各方经过商讨后互有退让，最后决定让“购买欧洲”的这项规则具有灵活性，并在计算成员国的捐款规模时考虑双边援助的部分价值。

欧盟加快国防工业生产 但俄方火力仍占上风

欧盟虽然在加快欧洲国防工业的武器生产，但过去两年欧洲的产量仍未显著提高，部分炮弹必须向欧洲以外的国家购买。反观俄罗斯全力加速军火生产，并接收来自伊朗与朝鲜的大批武器。

乌克兰如今因为武器短缺，在前线面对很大压力。美国虽然在星期二（12日）宣布对乌提供3亿美元的新军援，但有高达600亿美元（约800亿新元）的军援因为共和党阻挠仍未在国会获得通过。欧洲方面已经警告，如果无法持续军援乌克兰，乌军将最终战败，如此一来将使俄罗斯有恃无恐，很可能继续攻击其他欧洲国家。

彭博社报道，德国总理朔尔茨的联盟政党正在极力劝说他改变立场，同意为乌克兰提供射程超过500公里的“金牛座”（Taurus）巡航导弹。

朔尔茨以需要派驻德军在乌克兰操作这个精准打击系统，担心德国被指卷入俄乌战争，以及导弹被用来攻击俄罗斯境内目标为理由，一直不肯答应。民调显示，大多数德国人支持朔尔茨的观点。

普京指无人机攻击意在影响俄总统选举

俄乌战斗方面，俄罗斯指乌军接连两天派出无人机攻击俄罗斯境内的石油设施，导致三座炼油厂陷入瘫痪。

俄官员称，星期三的空袭造成俄罗斯石油公司（Rosneft）在莫斯科附近梁赞地区（Ryazan）的炼油厂起火，位于罗斯托夫（Rostov）南部地区规模较小的炼油厂也暂停生产。前一天，乌无人机严重破坏卢克石油公司位于下诺夫哥罗德的炼油厂。

自今年年初以来，乌克兰以无人机攻击从黑海到波罗的海的重要俄石油设施。俄总统普京星期三表示，乌克兰的无人机攻击是要影响本星期的俄国总统选举。