泰勒丝掀起政治风暴 白宫准备好了吗 | 世界大解说

全球流行乐坛创作歌手泰勒丝3月初登陆新加坡，让地球这一边的民众总算亲眼见识到她的号召力有多猛。这股“泰勒丝旋风”不只蓄势形成跨国界跨种族的文化现象、带动上亿元的旅游和经济收益，在美国国内甚至引发政治风暴，流行天后成了政客心头忌惮。本期《世界大解说》访问美国粉丝及学者专家，探测泰勒丝政治风暴能如何撼动年底的总统选举。

3月3日“Taylor Swift: the Eras Tour”泰勒丝时代巡回演唱会新加坡站的第二天，《世界大解说》采访队来到国家体育场，实地感受“泰勒丝旋风”。场面的热闹和疯狂是意料中事。但最让我们震惊的是，除了东南亚各地粉丝全集中到这里，我们还碰到来自东北亚各城市如台湾印度、南亚澳大利亚的粉丝，甚至远自美国的泰勒丝同乡，一路跟着偶像来到新加坡。不止新加坡的六场演唱会场场爆满，全球各城市的所有演唱会都如此。

可见泰勒丝在全球粉丝中一呼百应的能量。

泰勒丝“时代巡回演唱会”新加坡站总共吸引约36万8000名粉丝入场。（海峡时报）

来听演唱会的歌迷戴着精心制作的友谊手链，还在手背上绘上泰勒丝的幸运数字“13”。（郑一鸣摄）

泰勒丝强大气场所掀起的风暴，让美国政坛也变得山雨欲来风满楼。

先是福克斯新闻质疑泰勒丝是美国国防部的心理战武器，暗示民主党拜登政府为了收割年轻选票，暗中与泰勒丝进行某种交易，甚至还有人指白宫在操纵美式橄榄球大联盟决赛，只为了让泰勒丝男友特拉维斯（Travis Kelce）效力的橄榄球队能捧走冠军，以换取泰勒丝为拜登背书。

这些阴谋论鸡犬升天，背后是偏共和党的保守右派势力，已然对泰勒丝感到恐慌。总统大选来临之际，他们害怕泰勒丝的几句话，就可以左右千万张选票，投向民主党。

泰勒丝在粉丝中的超强号召力，让政客感到紧张。（路透社）

视频内容：

01:01 流行天后卷入政治风暴

流行天后卷入政治风暴 03:30 屡遭霸凌后涅槃重生

屡遭霸凌后涅槃重生 05:24 大声做自己 政治能量显现

大声做自己 政治能量显现 09:27 年轻选票是关键？总统大选看六个州

年轻选票是关键？总统大选看六个州 15:17 泰勒丝为青春发声，华盛顿听见了吗？

屡遭霸凌后涅槃重生 开始展现政治能量

事实上，2018年前，共和党一直以为泰勒丝是个沉默的“自己人”，因为她是基督徒，又在传统的“红州”田纳西（Tennessee）长大，简直有标准的“右翼思想配置”，符合“共和党人”的典型模式。

然而2018年，泰勒丝突然打破政治上的沉默，公开支持民主党，令全美震惊。究其原因，这和泰勒丝的遭遇息息相关：这位表面风光无限的流行天后，其实遭遇过好几次霸凌，2016年甚至面对全球舆论和网民唾弃，一度因承受不住压力，从公众视野彻底消失一年。

因为这段经历，让泰勒丝更能与弱势群体共情，也在这段期间重新找回了自我价值。她在一年后重返舞台回到聚光灯下，人格魅力开始绽放，从明星蜕变为全球偶像，并且决定用自己的影响力为弱势群体发声。

这时她的影响力已经大到无法忽视。

2023年全球市场调查公司Morning Consult的民调显示，53%的过半美国成年人自认是泰勒丝的粉丝。这其中还有2000多万人自称为“泰勒丝的死忠粉”。

然而粉丝多并不代表政治影响力会相应变大，因为美国总统选举实行的是所谓的“选举人团”制度，谁当选，看的不是候选人的总得票数，而是看哪个候选人能赢下更多“选举人票”，几个关键摇摆州又落入谁的囊中。

美国选举人团制度：选举结果看六大摇摆州

制图：林玲莉

在这个制度下，每个州按人口比例分配选举人票。50个州加华盛顿特区总共538张选举人票，总统大选中，得赢下至少270张多数选举人票才算获胜。

选举人团制度另一个特殊之处在于绝大部分州都依循“赢家通吃”的原则，即候选人在哪个州获得最多的民众选票，就能赢下这里所有的选举人票。哪怕选票只多出0.1个百分点，这个地方所有选举人票也被赢家通通带走。

然而美国很多州都已有自己固定的党派倾向，按民主共和两党的代表颜色分成“蓝州”和“红州”。例如加州30年来一直倾向民主党，所以称为“蓝州”；而泰勒丝家乡田纳西州则倾向共和党，所以也叫“红州”。

而那些没有党派倾向的州，称为“摇摆州”，也是两党的兵家必争之地。

2024年，决定拜登还是特朗普入主白宫的摇摆州有六个：宾夕法尼亚、密歇根、威斯康星、亚利桑那、佐治亚、内华达。

年轻选民：两党不容忽视的力量

第二个决定选举结果的关键因素是年轻选民。美国3亿4000多万人口当中，2024年介于28到43岁的“千禧一代”多达7200万人，占总人口21%，是人数最多的群体。28岁以下的Z世代也有4000万人步入成年，拥有投票权。

年轻选民向来投票意愿不高，但是在2020年的上届总统选举中，18到29岁的年轻选民有一半出来投票，比2016年高出11%。当中，61%投给了拜登，只有37%投给了特朗普。拜登最后能险胜当选，年轻选民居功不小。

以摇摆州佐治亚在2020年的选情为例，拜登与特朗普的总得票率非常接近，拜登只以0.23%、一万多张票的微差胜出。

制图：林玲莉

但是如果按年龄解析佐治亚在2020年的选民结构，给拜登投票的18至29岁年轻人，比特朗普多了18万7000多人。可见这个群体对拜登与民主党胜选至关重要。

所以对两党来说，谁能赢得千禧一代与Z世代的青睐，谁就掌握了美利坚的当下与未来。

现在的问题是，华府政客不仅平均年龄在60岁左右，他们所代表的老一代美国人对年轻人的了解也非常有限。

例如老一代不理解，为什么很多青春年少的小辈会有无力感，不去奋力追逐“美国梦”。

参加特朗普政治集会的年轻人。（法新社）

加州大学伯克利分校研究学者艾琳海斯（Erin Heys）博士接受《世界大解说》节目组访问时指出，大学进行调查访问后发现，很多年轻人在高等学府毕业后连打两三份工，却连一套房子的首付都付不起。老一代“发家致富”的美国梦，如今已变成了传说。

年轻人因为尚未积累财富和权力，所以愈发渴望一个更加平等的社会，也对政治现状无法满足自己的诉求有种无力感。而泰勒丝所主张的理念和价值观，也因此更能引起他们的共鸣。

视频也采访了几位到新加坡来看演唱会的美国歌迷，甚至远在美国的泰勒丝铁粉，了解她们的投票意向会不会受泰勒丝所左右，泰勒丝又为什么会让她们产生共鸣与联系。

居住在内华达的Athalie Cho周紫晴是泰勒丝的歌迷也是一名中间选民，她表示偶像如果支持某位选举人，她会更加关注并希望了解背后的原因。（受访者提供）

所以泰勒丝对年底的选情能发挥多大影响力？

南卡罗莱纳大学的雅各布朗（Jacob Long）助理教授受访时说，其实绝大多数既定的红州和蓝州，选民投票意向已定，不会轻易动摇。关键就在几个摇摆州，“万一选情胶着，双方只有几万张票的差距，那泰勒丝的表态就会产生关键作用”。

最重要的是，泰勒丝现象，如果简单解读为明星效应、天后旋风，那美国政客恐怕就要错失一个了解年轻世代心声的机会。只有拨开热闹疯狂的表象，深入透析年轻世代为何如此认同泰勒丝，泰勒丝所发出的呼声，对Z世代来说为何震耳欲聋；才能真正看见美国的新生力量，甚至得去决定，美国是不是需要构建全新的一套政治论述和价值观，才能继续往前走。