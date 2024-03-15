俄罗斯总统选举开始投票

（莫斯科综合电）俄罗斯总统选举投票正式展开，外界普遍预测现任总统普京将顺利连任，继续领导俄罗斯到2030年。

俄罗斯3月15日至17日举行总统选举，约有1亿1230万名合格选民以及190万海外选民可参与投票。

俄罗斯地跨11个时区，位于俄罗斯领土最东端的堪察加边疆区和楚科奇自治区等地的投票站于星期二（3月15日）早上8时开放，是最早开始投票的地区。

俄罗斯占领的乌克兰地区，包括卢甘斯克、顿涅茨克、扎波罗热和赫尔松，以及被吞的克里米亚，也开始了提前投票。乌克兰外交部呼吁身处这些区域的乌克兰人不要参与投票。

除了寻求连任的普京，另外被视为陪跑的三名总统候选人，包括俄罗斯联邦共产党的哈里托诺夫（75岁）、俄罗斯国家杜马副主席达万科夫（40岁）和国会议员斯卢茨基（56岁）。

不过，欧盟和北约都认为，这不会是一次公平公正的选举。北约秘书长斯托尔滕贝格说，这是因为反对派都被禁止参选，“俄罗斯境内没有自由和独立的媒体”。

俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼在选前一个月离奇死亡，他的遗孀尤利娅呼吁选民不要投票给普京，以及3月17日在投票站外集会抗议。

莫斯科检察官则警告民众不要在选举期间举行抗议活动，否则将面对法律制裁。

俄中央选举委员会将不晚于3月28日确认这次总统选举结果，并在确认后三日内公布结果。