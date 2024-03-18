普京获近九成选票 再赢得一个六年任期

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京以近九成的超高得票率赢得另一个六年任期，他有可能成为200多年来任职时间最长的俄罗斯领导人。高票胜出的普京驳斥了西方国家对此次选举的批评，指投票“透明且绝对客观”。

俄罗斯中央选举委员会星期一（3月18日）宣布，根据完整计票结果，普京获得87.28%的支持票，是后苏联历史上的最高得票率。排在第二位的共产党候选人哈里托诺夫得票率仅仅超出4.30%。

俄中央选举委员会主席帕姆菲洛娃说，近7600万人把选票投给了普京，“这是一个创纪录的数字，我们向西方证明，我们团结一心”。

习近平致电祝贺普京当选连任

中国国家主席习近平星期一致电祝贺普京连任，指这充分体现了俄罗斯人民对普京的支持。“中方高度重视中俄关系发展，愿同俄方保持密切沟通，推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系持续健康稳定深入发展。”

美英法德等国则指责俄罗斯选举不自由也不公平。

美国白宫国家安全委员会发言人说：“考虑到普京监禁政治对手，并阻止其他人与他竞争的做法，这次选举显然是不自由也不公平的。”欧盟外交与安全政策高级代表博雷尔称，普京是通过“镇压和恐吓”得以连任。

乌克兰总统泽连斯基抨击普京是权欲熏心的独裁者，为了延长个人权势无恶不作。“这种选举舞弊行为没有合法性，也不可能有任何合法性。”

根据俄选举官员公布的数字，这次选举的全国投票率为77.44%，超过2018年67.5%的水平，创下历史最高纪录。

普京：北约若与俄冲突 三战不远

现年71岁的普京星期一清晨在竞选总部召开首场记者会，对选民的支持与信任表示感谢。

他说，俄罗斯将会进一步向前发展，变得更强大、有力、高效，并称俄罗斯发展的所有主要任务和目标已在近期向议会两院发表的国情咨文中阐述，他将竭尽所能完成既定目标。

普京在胜选讲话中强调，无论是谁要恐吓或压制俄罗斯都无法得逞。“他们现在没有成功，也永远不会成功。”

他同时警告西方，俄罗斯与北约的直接冲突将意味着地球距离第三次世界大战仅一步之遥。“大家都很清楚，这离全面的第三次世界大战只有一步之遥。我认为几乎没有人对此感兴趣。”

普京指出，北约军事人员已出现在乌克兰，他说俄军已听到战场上有人说英语和法语。“这没有任何好处，首先对他们来说，他们正在战场上大量死亡。”

他表明，如果乌克兰继续袭击俄罗斯边界地区，俄方将在更多乌克兰领土建立缓冲区，以保卫俄罗斯领土。

普京也首次公开提到已故反对党领袖纳瓦尔尼的名字，并称纳瓦尔尼的去世是一起“不幸事件”。普京说，纳瓦尔尼在狱中去世前几天，他已同意在与西方国家换囚时释放纳瓦尔尼，唯一条件是后者不得返回俄罗斯。

纳瓦尔尼的支持者此前曾呼吁民众以投票表达对普京的不满。身在德国的纳瓦尔尼遗孀也到俄国大使馆投票，在选票写上亡夫名字。普京则指，反对派发起针对他的抗议活动没有效果，但以破坏行为阻止其他人投票应该受罚。