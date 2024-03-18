分析：选举结果显示 普京牢牢掌控政治舞台

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京在2024年总统选举中取得压倒性胜利，再次提醒西方领导人他牢牢掌控着俄罗斯政治舞台，在可预见的未来别想看到俄罗斯政治会有改变。对中国和其他受益于普京拒绝西方主导的全球秩序的领导人来说，他们都为普京的胜利欢呼。

英国伦敦大学亚非学院中国研究院院长曾锐生在俄选举结果公布前受访时说：“普京如无法取得压倒性胜利，北京将会感到十分遗憾。”对中国国家主席习近平而言，普京是中国重要的战略伙伴。

他指出，习近平希望通过与普京的合作，重塑美国和西方主导的世界秩序。与莫斯科建立稳定关系，也让北京能够专注于台湾和南中国海等其他关切领域。

普京星期一（3月18日）胜选后谈到台湾问题时就表示，台湾“毫无疑问”是中国不可分割的一部分。谈及中俄关系，普京称两国关系牢固且互补，相信这样的关系将继续保持下去，还说俄中关系是国际关系中的稳定因素。

而在美韩加强协调之际，朝鲜领袖金正恩也把与俄罗斯加强联系视为强化国家经济的大好机会。一直与俄罗斯扩大合作，并为莫斯科提供无人机和弹药的伊朗，一样可从普京连任中获益。

就连与美国加强关系并呼吁乌克兰实现和平的印度，也从与俄罗斯的持续交往中受益，包括以折扣价购买石油。

俄罗斯专家认为，抵制西方围堵打压、团结友好国家将是普京今后外交政策的着力点。

俄罗斯今年担任金砖国家轮值主席国，今年的金砖国家领导人会晤将于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行，这将是金砖国家扩员后的首次峰会。由俄罗斯、中国、印度、南非和巴西组成的金砖国家集团今年已扩大到包括埃及、埃塞俄比亚、伊朗和阿拉伯联合酋长国；沙特阿拉伯也将加入。

分析指，普京今后将更加重视俄罗斯与其他金砖国家的关系，并将这种关系拓展到包括贸易在内的多个领域。俄罗斯政治信息中心主任穆欣认为，俄罗斯将继续在金砖合作机制和上合组织等框架内发挥重要作用。

经济能否持续增长面临挑战

随着西方持续援助乌克兰，俄乌战争什么时候结束显然无法预料，这也成为普京新一任期内最受关注的问题。

俄罗斯近年接连受到西方制裁，经济稳定性引发关注。西方对俄制裁曾在俄乌战争初期导致俄国经济和金融震荡。2022年其国内生产总值（GDP）萎缩2.1%，但2023年经济展现出强劲韧性，GDP增长3.6%。

普京2月29日发表国情咨文时说，俄罗斯经济增速高于世界平均水平，将在未来几年内进入世界四大经济体行列。不过，当前俄罗斯国内降低通胀的压力仍然较大，俄经济持续增长面临挑战。