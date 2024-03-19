古特雷斯：当前核战风险升级至最高点

（纽约综合电）联合国秘书长古特雷斯指出，地缘政治紧张局势和不信任，将核战争风险升级到数十年来的最高点。他呼吁拥核国家保持克制，也呼吁安理会在防止核战方面发挥领导作用。

古特雷斯星期一（3月18日）在安理会讨论削减核军备与防止核扩散的会议上警告，核武是有史以来最具破坏性的武器，而这些武器的威力、射程和隐身能力仍在不断增强。任何轻举妄动都可导致意外发射，祸及全人类。

古特雷斯以获得奥斯卡奖的好莱坞电影《奥本海默》（Oppenheimer）为例指出，电影生动展现了核末日的残酷现实，若《奥本海默》在现实中上演续集，人类将无法生存下来。

古特雷斯呼吁立即裁军消除核威胁

古特雷斯呼吁现在就裁军，强调裁军是“一劳永逸”消除核威胁的唯一途径，并要求拥核国带头在六个领域采取行动，即重新对话、停止核武威胁、暂停核试验、进行问责、针对首先使用核武的问题签署联合协议，以及削减核武数量。

目前全球有197个国家签署《全面禁止核试验条约》，其中178个国家已正式批准。然而，这个条约需要44个特定核技术持有国签署并批准才可生效，其中中国、埃及、印度、伊朗、以色列、朝鲜、巴基斯坦和美国尚未批准。而俄罗斯总统普京去年11月签署法律，撤销批准《全面禁止核试验条约》。

在削减核武方面，古特雷斯敦促美俄这两个拥有最多核武国家带头，并找到恢复谈判的途径，以全面执行《新削减战略武器条约》（New START），并商定后续条约。

美俄在2010年签署《新削减战略武器条约》以限制两国部署的核弹头数量，这份军控协议将在2026年2月到期。然而，普京已在去年2月宣布俄罗斯暂停履行《新削减战略武器条约》，引发安全关注。

日本是安理会轮值理事国，主持会议的日本外长上川阳子警告，某些国家迅速增强核能力可能会引发核军备竞赛，并指俄罗斯发出核威胁，是绝对不可接受的。

美日呼吁各国不要把核武送入地球轨道

另一方面，美国和日本星期一向安理会提呈决议草案，呼吁各国遵守在太空部署核武的条约禁令，不要把核武送入轨道。这项法案显然在针对俄罗斯。据知，法案将在今后几个星期进行表决。

消息人士说，美国认为，俄罗斯正在开发一种天基反卫星核武器，引爆后可扰乱军事通信和电召车服务等一切通讯。

1967年1月，美国、英国与苏联签署外太空条约，禁止在地球轨道上放置任何携带核武或任何大规模杀伤性武器的物体。条约在同年10月生效，无限期有效。

俄罗斯此前曾表示反对在太空部署核武，俄防长绍伊古也否认俄罗斯在开发这类武器。不过，白宫今年2月证实，美方情报显示俄罗斯正在开发太空反卫星武器。

消息人士透露，美国已通知盟友，俄罗斯最早可能在今年将核武或模拟弹头部署到太空。