朝鲜最新导弹试验意在向俄罗斯出口武器

（华盛顿综合电）彭博社报道，朝鲜领导人金正恩星期一监督多管火箭发射系统的测试，韩国方面认为平壤可能是要借此向俄罗斯推销这种可携带核武器的导弹。

朝鲜官媒朝中社星期二（3月19日）报道，朝鲜当天在演习中测试了超大型多管火箭发射器，以展现武器系统的威力和真正的战争力量。

根据报道，朝军从六个发射器集中发射火箭弹。武器专家认为，这些射弹很可能是KN-25短程弹道导弹，属于朝鲜运给俄罗斯用于攻击乌克兰的同一系列武器。

韩国防长申源湜说，目前尚不清楚演习是为了加强朝鲜的前线部队，还是对俄罗斯如何使用导弹攻击乌克兰进行试验。他对媒体说，这些武器很有可能是出口到俄罗斯之前，进行的一次最终性能测试。

KN-25的射程约380公里，能精准击中目标。据知，它在2019年进行首次测试，当时导弹是从四个发射器集中发射。

专门报道朝鲜动态的美国新闻网站NK News透露，哈尔科夫检察官本月说，自俄罗斯侵略乌克兰以来，俄军已向乌克兰发射约50次朝鲜导弹。

当朝鲜星期一（18日）发射导弹时，韩国和日本同步追踪却无法掌握确切情况。日方侦测到三枚导弹，韩方说有至少六枚导弹发射，但朝鲜透过官媒提供的照片显示六枚，这说明追踪数枚导弹同时发射具有一定的难度。韩国智库国防与安全论坛的研究员指出，当所有导弹飞得如此接近时，很难用雷达精确探测到它们的行踪。

申源湜说，自俄总统普京和金正恩去年9月举行首脑峰会之后，朝鲜已经向俄罗斯运送多达7000个装有武器的集装箱，可以装载300万枚152 毫米炮弹。作为交换，俄罗斯向朝鲜提供粮食与武器生产所需的原材料与部件，这些粮食协助朝鲜稳定必需品的价格。

韩方认为，如果朝鲜向俄罗斯运送越来越多的武器，俄罗斯将很可能为朝鲜提供更多的军事技术，这么一来，朝鲜对区域的威胁也会更大。