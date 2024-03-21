英澳签署新防务协议 为两国驻军共享军事情报铺路

（堪培拉综合电）英国和澳大利亚签署新防务协议，建立法律框架，为两国驻军和共享军事情报铺路。

到访堪培拉的英国防长沙普斯周四（3月21日）与澳洲防长马尔斯签署的协议虽然并非全面的共同防御协定（即任何一方若遭受攻击，另一方将依约给予军事支援），但协议内容包括针对新出现的威胁进行“协商的承诺”，以及制定“军队地位协议”，让两国士兵能够更容易在对方国家部署和行动。

沙普斯说：“共同行动的必要性从未像现在这样紧迫。”他以俄乌战争与印太地区息息相关为例指出，“我们必须做好比以往任何时候都更充分的准备”。

分析：AUKUS联盟陷入停滞 特朗普若重新执政或将其废除

分析员指出，英澳新防务协议为陷入停滞的澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）计划提供了一些急需的动力。这个2021年9月达成的联盟岌岌可危，美国前总统特朗普一旦赢得年底大选重新执政，可能将其废除。

澳洲国立大学安全分析员安德鲁斯说，如果特朗普年底重返白宫，或是美国出于某种原因对AUKUS不感兴趣了，或是不按照目前设想的方式落实协议，那英澳防务协议将可发挥更大的作用。

AUKUS旨在对抗中国在印太地区的军事扩张，其首个合作项目是由美国和英国向澳洲提供核潜艇技术，帮助澳方组建核潜艇编队。

澳洲防长马尔斯说，新达成的澳英防务协议为两国历史悠久的伙伴关系增添了战略层面。他指出，英国将在明年派遣一个航空母舰战斗群到印太地区，英国潜艇也将到澳洲海军基地轮驻，而新的双边防务协议将使两国军队有更多机会交流合作，例如澳洲士兵可到英国核潜艇上受训、英国士兵可在澳洲驻扎。