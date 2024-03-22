中俄否决美国的加沙停火决议 布林肯访以色列再施压力

（特拉维夫／加沙综合电）由于俄罗斯与中国行使否决权，美国提出的加沙停火决议没能在安理会获得通过。与此同时，以色列总理内坦亚胡告诉美国国务卿布林肯，就算没有获得美国支持，以色列军也将开入拉法镇。

美东时间星期五（3月22日）早上，联合国安全理事会表决美国的决议。该决议呼吁“立即和持续停火”六星期，以保护在加沙的平民，并让援助物资进入加沙。 俄罗斯驻联合国代表内本齐亚指出，决议带着政治意味，并为以色列攻入拉法开绿灯。

一些分析师指出，美国提出此决议显示，它对以色列的立场日趋强硬。美国此前多次反对使用停火一词，并否决了包括要求立即停火的措施。美国2月20日就否决一个停火决议，那是以哈冲突爆发以来第四次。

美国国务卿布林肯（中）3月22日抵达特拉维夫后，随即与以色列总理内坦亚胡会谈。（路透社）

在外交斡旋方面，布林肯星期五抵达特拉维夫后便同内坦亚胡会晤，设法缩短美以两国在加沙问题上日益扩大的立场差距。

内坦亚胡告诉布林肯，无论美国是否支持，以色列都将对拉法发动地面攻势。他说，不进入拉法，就无法消灭哈马斯。

据了解，以色列和美国高级官员下星期在华盛顿会谈，届时美国将向以色列提出追捕哈马斯的替代方案，制止以色列对拉法发动危及更多平民生命的全面攻击。

为救援加沙地带的巴勒斯坦人，约旦联同埃及、德国、新加坡和美国向加沙地带空投食品。3月21日照片显示，附有降落伞的援助包裹从一架军用飞机空投下去。（法新社）

自10月7日以哈战争爆发以来，这是布林肯第六次访问中东，他星期三（20日）见了沙特王储穆罕默德，星期四（21日）见了多个阿拉伯国家的外交部长。在布林肯进行密集外交活动的同时，在卡塔尔首都多哈举行的加沙停火谈判继续进行。

以色列情报首长也参加在卡塔尔举行的停火谈判，谈判重点是一项暂停战斗六个星期的提议，在此期间，哈马斯释放它扣押的约40名人质，换取以色列监狱中的数百名巴勒斯坦人。

布林肯此前说，他相信在美国、卡塔尔和埃及的斡旋下，以色列和哈马斯仍可能达成停火协议。布林肯星期四在开罗告诉记者，“分歧正在缩小”。他说：“实现这一目标很困难，但我相信它仍然是可能的。”

联合国多个救援机构警告，加沙的巴勒斯坦人面临饥荒。布林肯在星期四晚间的新闻发布会上说，以色列必须采取更多行动，缓解加沙的人道灾难。

以色列坚持要在拉法展开军事行动。3月22日的照片显示，在以军紧密空袭下，拉法多地近成废墟。（路透社）

布林肯在开罗的记者会上指出，以军攻入拉法将是个错误。他认为有更好的方法来应对哈马斯的威胁。以色列战略事务部长德默星期四在美国一个播客节目中表明，就算包括美国在内的全世界都反对，以色列仍会攻入拉法。德默指出，美国没有明确否定以色列在拉法的任何军事行动。

根据哈马斯管理的加沙卫生部提供的数据，战争已造成3万1000多人死亡。英国和澳大利亚星期五发表联合声明，呼吁以哈立即停止战斗。两国也指出，加沙许多平民正在拉法避难，以军若进攻拉法可能造成毁灭性后果。