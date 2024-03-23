海平面持续上升 哥伦比亚沿海古城下沉

（纽约法新电） 气候变化加速了海平面上升危机，哥伦比亚北部加勒比海沿岸古城卡塔赫纳正以高于全球平均的速度沉入海里。

卡塔赫纳（Cartagena）是一座历史名城，始建于1533年，拥有不少历史古迹，是著名的观光休闲胜地。1984年，联合国教科文组织还将卡塔赫纳的殖民地城墙和堡垒列为世界文化遗产。

但气候专家指出，随着极地冰盖因气候变化影响加快融化，这座临海古城或在本世纪末被持续上升的海平面淹没近1公尺。

近年，卡塔赫纳沿岸有许多建筑、居民区和墓地被海水冲毁。眼睁睁看着两个邻居失去家园的门多萨（Kelly Mendoza）说，她可听到海浪拍打卧室的墙壁。“海浪拍打墙壁时，我会感到害怕，因为感觉墙壁将塌下……我会惊觉自己在海里，躺在床上。”

科学杂志《自然》于2021年刊载的一份研究指出，进入21世纪以来，卡塔赫纳的海平面每年都会上升约7.02毫米，上升速度高于2.9毫米的全球均值。

研究员预计，到了2050年，卡塔赫纳海湾的海水可能会上升26公分，到了2100年上升76公分。

为了遏阻海面上升对沿岸建筑的侵蚀，当局正努力建筑一座长约4.5公里的海堤。卡塔赫纳市长办公室称，若不建海堤，这座地势平坦的城市将有约八成的居民区面临被洪水淹没的风险。