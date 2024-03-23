枪手闯入音乐厅杀人放火 民众争逃酿践踏

（莫斯科综合电）据莫斯科近郊音乐厅袭击事件的目击者，多名全副武装的男子进入音乐厅后向群众开枪，还扔出燃烧弹，导致处处着火，民众惊慌窜逃，引发践踏。

俄罗斯官方说，星期五（3月22日）晚上在莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市“番红花城市大厅”音乐厅（Crocus City Hall）的枪击事件至少造成90多人死亡、上百人受伤。

一名目击者描述，他先是听到连续枪声，接着尖叫声四起，音乐厅随即就着火了。

目击者阿列克谢是个音乐制作人，是当天音乐厅内6000多名观众的幸存者之一。他在电话中告诉法新社：“就在（乐队）刚要开始表演前，我们听到连串机枪扫射的声音，跟着是一名妇女的恐怖尖叫声，然后是更多惊叫声……我的脑海里马上浮现最坏的念头，可能是一起恐怖袭击。”

他说，他听到至少四五次爆炸声，现场陷入一片恐慌。“人们开始向舞台跑去。大家乱成一团。”

阿列克谢说，音乐厅的出口发生了可怕的挤压，有人踩着别人的头逃生。他及时躲在椅子后头才逃过一劫。当时音乐厅内充斥着“硝烟与灰烬”，他没有看见枪手。

一名不愿透露姓名的目击者也告诉路透社，他听到一阵枪响后，音乐厅内便发生了践踏。“所有人都跑向自动扶梯。每个人都在尖叫，每个人都在逃跑。”

当地媒体放出的现场视频显示，许多人中枪倒地，有人冲向出口。一名女伤者说，她躺在地上装死才躲过劫数，但“身旁的女孩似乎死了”。

法新社一名记者也在现场，他看到火焰吞噬了音乐厅，黑烟从屋顶冒出，相信火是由手榴弹或燃烧弹引发的。俄罗斯媒体报道，音乐厅的屋顶后来局部坍塌。

多名枪手进入音乐厅后，四周变成一片火海，相信是由手榴弹或燃烧弹引发的。（法新社）

俄罗斯紧急情况部说，大约100人通过音乐厅地下室逃出生天，一些人则跑到天台避难。

音乐厅出事的消息传开后不久，大楼外聚集了大批焦虑的观众亲属。33岁的西蒙告诉法新社，他的妻子去看音乐会，如今却不知是死是活。“我打电话问了五家医院，全都没人回应。我陷入彻底恐慌，感觉全身都疼痛。”