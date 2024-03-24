夜袭克里米亚 乌军击中两艘俄登陆舰

（基辅综合电）乌克兰军方夜袭被俄罗斯吞并的克里米亚半岛，击中了两艘大型俄罗斯登陆舰。波兰指责俄罗斯向乌克兰西部发射的一枚巡航导弹侵犯了其领空。

乌克兰武装部队战略通信中心星期天（3月24日）说，乌军成功击中了俄罗斯的亚马尔号（Yamal）和亚速号（Azov）两栖登陆舰、通信中心以及黑海舰队的一些基础设施。

莫斯科任命的克里米亚官员说，防空系统周六晚在塞瓦斯托波尔（Sevastopol）港口上空击落了10多枚导弹。

塞瓦斯托波尔市长拉兹沃扎耶夫在即时通信应用Telegram上说：“这是近年来最大规模的袭击。”

他说，袭击导致一名65岁男子死亡，另外四人受伤，同时造成包括客船在内的交通基础设施部分受损。他没有提到俄战舰受损的消息。

社交媒体上有视频显示，塞瓦斯托波尔市发生了大爆炸，一团火球和黑烟升入空中，俄防空系统似乎拦截了来袭的导弹。

俄军夜袭乌首都和西部 大幅升级对乌空袭

乌克兰首都基辅和西部的利沃夫则遭到俄军的大规模空袭。乌克兰官员星期天上午说，没有接到人员伤亡的报告。

乌空军说，俄罗斯在夜间向乌克兰发射了29枚巡航导弹和28架无人机，其中18枚导弹和25架无人机被击落。

俄罗斯最近几天大幅升级了对乌克兰的空袭，称这是为了报复乌克兰袭击俄罗斯边境地区。周五（22日）凌晨，莫斯科对乌克兰能源设施发动了自战争爆发以来最大规模的空袭，发射了近90枚导弹和60架无人机。俄罗斯也恢复了对基辅的攻击，这是自2月初以来的首次袭击。

波兰军方指俄巡航导弹侵犯波兰领空

波兰军方星期天说，俄罗斯向乌克兰西部发射的一枚巡航导弹侵犯了波兰领空。军方在社交媒体平台X上发消息称：“该物体飞过卢布林省奥瑟杜夫镇（Oserdow）上空的波兰领空，停留时间达39秒。”

波兰政府说，它将要求莫斯科做出解释。

在前线地区，由于西方对基辅的军援受到延误，俄军在人力和弹药方面占据了优势。莫斯科周六声称占领了乌克兰东部巴赫穆特西郊的一个村庄。

上个月，俄罗斯占领了顿涅茨克附近的阿夫迪夫卡市（Avdiivka）。那是俄军10个月前占领巴赫穆特市以来所取得的首个重大胜利。