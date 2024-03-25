美国大使：伊国组织仍对伊拉克构成威胁

（巴格达综合电）美国驻伊拉克大使罗曼诺夫斯基说，国际恐怖组织“伊斯兰国”依然对伊拉克构成威胁，美国领导的军事联盟与伊拉克要合力全面击败伊国组织的工作尚未完成。

伊拉克政府于2017年宣布已经击败境内的伊国组织之后，伊国组织的附属势力还不时发动袭击，但包括总理苏达尼在内的伊拉克高官却多次声称伊国组织不再对伊拉克构成威胁，巴格达不再需要联军的帮助。

罗曼诺夫斯基（Alina Romanowski）上星期六（3月23日）在巴格达的美国使馆接受路透社访问时说：“我们的评估都显示伊国组织仍然对这里构成威胁，虽然（实力）已大大减弱，但我们的工作基本上还没有完成。我们希望伊拉克军队能够继续为彻底击垮伊国组织而努力。”

当地时间上星期五（22日），莫斯科近郊发生音乐厅遭恐怖袭击的事件，造成至少137人死亡；伊国组织的阿富汗分支“伊斯兰国呼罗珊省”（ISIS-K或ISKP）声称干案。

罗曼诺夫斯基说：“这个事件提醒我们，伊国组织是我们共同的恐怖主义敌人，必须在各地被击败。这就是为什么美国和伊拉克共同承诺务必彻底击败伊国组织，这包括合力打造一个美伊双边安全伙伴关系牢固的未来。”

苏达尼定4月15日在华盛顿与美国总统拜登会晤，讨论军事联盟的未来等课题。

以美国为首的联军2003年出兵伊拉克，推翻了当时的领导人萨达姆，后于2011年撤军；2014年，美军重返伊拉克打击伊国组织。美国目前在伊拉克仍驻有约2500名士兵。

情报：伊国组织去年发起大规模招募活动

另据英国《卫报》引述西方和其他情报单位，伊国组织去年发起了大规模的招募活动，目标是塔吉克斯坦等中亚国家的激进分子，特别是那些在现有组织中长期参与恐袭部署的经验丰富者。

在莫斯科音乐厅恐袭事件的四名落网袭击者当中，相信有三人是塔吉克国民或塔吉克裔。

联合国最近一份关于伊国组织活动的报告中引述的情报显示，过去一年里，ISIS-K成功招募了来自塔吉克斯坦老牌极端主义回教组织贾马特·安萨鲁拉（Jamaat Ansarullah）以及中亚其他组织的主要人员。

据报告，ISIS-K还在即时通信应用Telegram建立了一个频道以及使用多个其他社交媒体平台，对塔吉克人和该地区的其他人员展开宣传。此外，ISIS-K采取更具包容性的招募策略，包括重点吸引“理想破灭”的塔利班和各国战斗人员。