莫斯科恐袭四嫌犯被控两人认罪

法庭公开的视频显示，四人的脸部都有明显伤势，这引发了他们在被俄罗斯联邦安全局特工审讯时可能受到酷刑的揣测。

（莫斯科综合电）俄罗斯音乐厅袭击事件四名嫌犯星期天被控以恐怖袭击罪名，其中两人已经认罪，他们可能被判处终身监禁。

俄罗斯政府星期天（3月24日）在莫斯科巴斯曼地区法庭，以从事恐怖袭击并致人死亡的罪名提控四名嫌犯。控方获得法庭批准，羁押嫌犯至5月22日。

俄罗斯当局星期六公布执法人员押送嫌犯的视频。（法新社）

四名被告都是塔吉克斯坦公民，他们为米尔佐耶夫（Dalerdzhon Mirzoyev）、拉沙巴利佐达（Saidakrami Rachabalizoda）、法里杜尼（Shamsidin Fariduni）和法伊佐夫（Muhammadsobir Fayzov）。

直接参与莫斯科音乐厅袭击的四名嫌犯分别出庭面控，他们的脸部都有明显淤青和伤势，图为嫌犯之一米尔佐耶夫，他已经认罪。（路透社）

法庭公开的视频显示，四人分别被押上法庭面控。他们的脸部都有明显伤势，这引发了他们在被俄罗斯联邦安全局（FSB）特工审讯时可能受到酷刑的揣测。

嫌犯法里杜尼左脸浮肿。（路透社）

控方说，32岁的米尔佐耶夫和30岁的拉沙巴利佐达已经认罪。据塔斯社报道，米尔佐耶夫多次违反俄罗斯移民法，曾当过出租车司机，无固定工作；拉沙巴利佐达也有违反俄罗斯移民法的记录，无业。25岁的法里杜尼曾是莫斯科附近波多利斯克市的一名工人，19岁的法伊佐夫曾在莫斯科东北伊万诺沃市做理发师。

嫌犯拉沙巴利佐达也已经认罪，他的右耳被包扎起来，伤势似乎不轻。 （法新社）

法伊佐夫是四名嫌犯中唯一坐着轮椅出庭的，其他三人则戴上手铐，在警察押送下走进法庭。（路透社）

由于四名被告都来自中亚国家塔吉克斯坦，塔吉克斯坦总统拉赫蒙星期天与俄总统普京通电话时指恐怖分子没有国籍之分，他强烈谴责此次恐袭事件，并向俄罗斯人民表示深切哀悼，两国同意加强反恐合作。

莫斯科近郊的番红花城市大厅音乐厅上星期五（22日）遭受恐怖袭击，造成至少137人死亡、182人受伤。截至星期一（25日），仍有97人住院接受治疗。

伊斯兰国组织宣称干下此次袭击，美国也认为此事是伊国组织所为。俄罗斯则指此事与乌克兰有关，乌克兰反指俄罗斯企图转移责任。

俄外交部发言人扎哈罗娃星期一在《共青团真理报》撰文质疑白宫的说法，指责美国试图通过把袭击责任归咎于伊国组织，来为自己和乌克兰打掩护。

扎哈罗娃称，有许多间接和直接的迹象表明，美国为乌克兰恐怖活动提供支持。她也指美国干预中东事务，导致当地多个激进和恐怖组织得以崛起、壮大和制度化，并活跃至今。

对于政府把矛头指向乌克兰，俄罗斯民众意见分歧。一名22岁学生告诉法新社：“我不太相信乌克兰参与的说法。”一名55岁店主则说：“幕后黑手是谁很难说，但肯定是俄罗斯和普京的敌人，他们想要破坏俄罗斯秩序和稳定，让人们开始怀疑政府是否在保护人民。”

目击者：音乐厅安全人员很少 警方反应也迟缓

一些人也质疑俄罗斯安全部门失职，不少民众对自身安全表示担忧。

《卫报》指出，美国政府此前警告莫斯科可能会遭受恐怖袭击，但没有受到俄方重视。据目击者说，音乐厅安全人员很少，显示当局并没有采取额外安全措施，来维护大型集会的安全。警方也被指反应迟缓，以致袭击者能在杀害100多人后逃离现场。

俄罗斯安全专家加莱奥蒂说：“FSB显然搞错了重点。他们主要把资源集中在乌克兰和国内反对派身上。”

俄罗斯在对北高加索地区采取强硬手段，并在几年前让数千名激进分子前往叙利亚和伊拉克后放松警惕，认为回教极端分子已不再构成严重威胁。但加莱奥蒂说：“中亚地区的回教恐怖分子仍是FSB面临的一个现实问题。”

俄罗斯反对派指责情报机构无能，只专注于对付异议者而不是真正的威胁。普京的盟友则呼吁恢复死刑，但批评者担心，死刑可能被滥用来除掉克里姆林宫的反对者。

俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫就呼吁让恐怖分子以死偿命。他星期天誓言：“我们将为每一名（死伤者）报仇。无论他们是什么国籍或身份，那些参与袭击的人现在是我们主要且合法的目标。”