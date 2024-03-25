莫斯科恐袭后 法国施行最高级别警戒

（巴黎综合电）俄罗斯发生恐怖袭击惨案后，法国政府把反恐警戒提升至最高级别。

法国总统马克龙星期天（3月24日）在爱丽舍宫召开紧急内阁安全会议，与总理阿塔尔以及国防与国家安全高级官员讨论莫斯科近郊音乐厅恐怖袭击及其影响。

阿塔尔会后在社交媒体X（前称推特）宣布，鉴于伊斯兰国组织宣称发动这次恐袭，以及法国面临的恐袭威胁不容低估，政府决定把反恐警戒提升至最高级别。

法国今年1月调降反恐警戒级别，但眼下离巴黎夏季奥运会开幕四个月时间，法国媒体称法国国内恐袭风险不断上升。法国总理府说，星期一（25日）将召集相关安全部门就反恐安全问题举行会议。

法国的反恐警戒级别分为三级，最高级别在法国国内外发生袭击事件后，或认为袭击威胁迫在眉睫时启动。当反恐警戒升至最高级后，法国政府将采取额外的安全措施，例如在火车站、机场和宗教场所等公共场所部署武装部队加强巡逻。

据德国媒体报道，在今年夏季的巴黎奥运会和残奥会，巴黎市政厅预计届时将接待约1000万名游客。

法国此前曾遭遇极端组织分子袭击，让法国民众心有余悸的是2015年11月13日巴黎发生的连环恐怖袭击事件。被袭击地点包括巴塔克兰剧院，极端分子向剧院观众开枪，并扣押人质数小时。一系列袭击共造成130人死亡，416人受伤。

时任法国总统奥朗德谴责伊斯兰国组织策划巴黎恐袭案，并称那次恐怖袭击是“战争行为”。袭击发生后，法国在11月15日出动战机对叙利亚境内的伊国组织进行大规模轰炸。

上星期五（22日）晚上，莫斯科近郊的“番红花城市大厅”音乐厅（Crocus City Hall）发生大规模枪击事件，造成至少137人死亡、超过150人受伤。伊国组织的阿富汗分支“伊斯兰国呼罗珊省”（ISIS-K）宣称干案。

该组织多次对法国发出威胁，并牵涉多起近期在法国和德国等多个欧洲国家发生的未遂袭击事件。