莫斯科袭击引担忧 西欧体育赛事或发生类似恐袭

（巴黎法新电）莫斯科音乐厅上周的袭击案加剧人们的担忧，西欧今年夏天将举办数场重要体育赛事，有分析认为会发生类似袭击事件。

德国将于6月和7月举办2024年欧洲足球锦标赛，法国巴黎随后举行的夏季奥运会预计吸引数十万游客到当地。

美国驻巴黎大使馆已向在法国的美国公民发出安全警告，称恐怖分子可能在很少或没有警告的情况下，以旅游景点为目标。

大使馆说：“前往拥挤和热门旅游区的游客应特别注意周围环境。”大使馆也促请民众向执法部门报告可疑活动。

英国国际激进主义研究中心（ICSR）政策与风险顾问哈明说：“西欧是（伊斯兰国组织的）目标，而且已有一段时候……袭击巴黎奥运会对他们来说将是梦想成真，我确定他们已在进行一些策划。”

他指出，目前有大批伊国组织成员以土耳其为基地，他们可轻易进入西欧国家，加上近年来有许多恐怖罪犯获释，这让西欧面对的威胁特别严峻。

本月初，法国国内情报总局（DGSI）局长贝尔东告诉参议院，恐怖主义威胁过去一年多来一直在上升。

她指出，不幸的是，经验丰富的激进回教徒都有年轻的追随者，他们在网上也很活跃。

中东战争加强激进组织的回教主义宣传

以色列和哈马斯在加沙的冲突导致社交媒体上的意见出现两极化，反犹太的言论和对西方政府的谴责不断增加，令激进组织招募到的人员增多。

非盈利组织“反极端主义项目”（Counter Extremism Project）主管辛德勒说，中东战争加强卡伊达组织、伊国组织、哈马斯和真主党的回教主义宣传：“他们全都对支持者说：你必须做点什么。”

专家指出，欧洲没有理由感到自满。自2020年以来，欧洲当局，特别是德国和奥地利已瓦解数个与伊国组织的阿富汗分支“伊斯兰国呼罗珊省”（ISIS-K或ISKP）相关的网络，令人担忧潜在袭击者未来会否成功在西欧发动袭击。

不过，辛德勒说，欧洲地区在奥运会和欧洲足球杯等大型活动展开的有效合作是可令人放心的因素。他说：“欧洲已建立国际合作机制，而且运作良好。”