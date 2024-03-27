普京核心成员不认同乌涉莫斯科恐袭

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京坚持乌克兰涉及莫斯科音乐厅恐怖袭击事件，但普京核心圈子一些成员并不同意他的观点。

与克里姆林宫关系密切的四名人士告诉彭博社，没有证据表明乌克兰参与其中。据一名知情人士透露，俄官员在一场讨论会上一致认为此事与基辅没有关系，但在场的普京仍决心利用这场悲剧来团结俄罗斯人支持乌克兰战争。

知情人士称，克里姆林宫官员对安全部门未能阻止上周五（3月22日）造成139人死亡的恐袭案感到震惊，而他们所认识的俄政界和商界精英中，几乎没有人相信乌克兰是这起袭击事件的幕后黑手。

恐怖组织伊斯兰国的分支在袭击案后很快声称对事件负责，但普京仍两次试图将乌克兰与这起恐袭联系起来。普京周一（25日）确认，回教武装分子实施了这次袭击，但他也说，“我们感兴趣的是谁下了命令”。

乌克兰断然否认与此事有关。美国官员则说，这完全是伊国组织所为。

但普京的一些盟友还是热切地追随了他的论调。这使人猜测他可能会利用公众的愤怒情绪来加紧进攻乌克兰，包括可能再次动员预备役人员参军。

俄安全委员会秘书帕特鲁舍夫周二（26日）在回答记者有关幕后黑手到底是伊国组织还是乌克兰时答道：“当然是乌克兰。”

俄下议院议长沃洛金在一份声明中说：“恐怖分子及其幕后黑手——乌克兰、华盛顿、布鲁塞尔的血腥政权——希望通过此类恐袭来分裂我们的社会。”

俄联邦安全局（FSB）局长博尔特尼科夫说，虽然回教激进分子发动袭击，但乌克兰、美国和英国情报部门也参与其中。

俄安全局专家：只能听从命令指控乌克兰和西方

俄罗斯情报专家索尔达托夫说：“安全部门知道这是伊国组织所为，但在普京发表讲话后，他们别无选择，只能听从命令，证明乌克兰或西方参与其中。”

美国3月7日公开警告说，莫斯科面临“迫在眉睫”的恐袭，可能遇袭地点包括音乐会，还说已跟俄罗斯分享了情报。但在袭击发生前三天，普京在与安全人员开会时指美国此举是企图“破坏我们的社会稳定”。

普京也质疑为什么回教激进分子会在俄罗斯“支持公平解决”中东冲突的情况下攻击莫斯科，以及他们要如何为在神圣的斋戒月期间犯下暴行进行辩解。

俄安全局在拘留了四名恐袭嫌疑人后，声称他们试图逃入乌克兰，普京指乌方“安排了一个窗口让他们跨境”。

但就连普京最亲密的盟友、白罗斯总统卢卡申科似乎也在削弱他的说法。据国营贝尔塔新闻社报道，卢卡申科周二告诉记者，嫌疑人先前往白罗斯，但看到边境安全已经加强，“所以他们转身前往”乌克兰。