俄罗斯军舰进入红海 局势接下来将更复杂

（华盛顿／加沙综合电）俄罗斯塔斯社星期四（3月28日）报道，俄罗斯太平洋舰队的军舰已经穿越曼德海峡进入红海。这意味着红海局势接下来将更复杂。

根据俄罗斯太平洋舰队新闻处发布的消息，俄太平洋舰队包括导弹巡洋舰瓦良格号（Varyag）和护卫舰沙波什尼科夫元帅号（Marshal Shaposhnikov）。这支舰队按海上远航计划执行任务，报道没有交待军舰的最终目的地以及说明俄罗斯向红海派遣船只的原因。

本月初，伊朗、俄罗斯与中国在印度洋举行联合海上军演，瓦良格号和沙波什尼科夫元帅号都有参加。俄方称这次演习与海上经济安全有关，包括解救被海盗劫持的船只。

过去几个月，也门的胡塞武装在红海不断攻击与以色列、美国及英国有关联的船只，这迫使许多船只绕道远行。消息人士透露，胡塞本月初告诉中国与俄罗斯，他们的船只可以在红海与亚丁湾安全航行而不会遭到攻击，换取中俄在国际上比如联合国安理会提供政治支持。

以色列重新安排访美行程

另一方面，美国白宫星期三说，以色列总理内坦亚胡已同意重新安排以色列代表团的访美行程，讨论以军可能在加沙南部拉法采取的军事行动。

在美国拒绝对安理会要加沙立即停火的决议投否决票后，内坦亚胡取消了派高级顾问与拜登团队会面的计划。白宫新闻秘书让-皮埃尔透露，双方正在努力确定日期。

较早前，以色列国防部长加兰特与拜登内阁成员举行会谈，让-皮埃尔说这些会谈“具有建设性”。

美国反对以军全面攻打拉法，因为拉法已经聚集了多达150万人，其中大多数是逃避战火的巴勒斯坦难民，美方担心这会进一步加剧当地的人道危机。以色列则认为，美国允许联合国决议通过，破坏了以色列与哈马斯的人质谈判。

黎巴嫩《消息报》引述埃及消息人士说，以色列计划在4月开斋节结束后对拉法发动地面攻势，最迟不会晚于5月初，进攻将持续四至八个星期。

报道说，以方准备在进攻的同时疏散当地平民。疏散将分区域提前通知，让平民在指定时间通过指定路线撤出拉法。而以军将进行地面和空中监控，以防哈马斯分子及被劫持的以色列人质混在平民中离开。