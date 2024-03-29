俄罗斯否决延长联合国朝鲜制裁专家小组任期

（纽约／莫斯科综合电）联合国安全理事会最新一次针对延长朝鲜制裁委员会专家小组任期的表决中，俄罗斯投了否决票，使有关决议未获通过。这是此专家小组成立15年来，俄罗斯首次反对延长他们的任期，突显莫斯科与平壤的关系日益密切。

安理会15个成员国星期四（3月28日）针对美国提出的延长任期动议进行表决，结果13个成员国投赞成票，中国投了弃权票，俄罗斯则否决，直接挡下了动议。

2009年朝鲜进行第二次核试验后，联合国对平壤实施制裁，并获得俄罗斯和中国支持而成立了这个专家小组，负责监测和报告朝鲜的任何违反制裁的活动。过去15年来，这个小组提供有关朝鲜核武发展的报告，为安理会的一系列国际制裁决定提供信息依据。几个星期前，此小组表示正在调查有关莫斯科和平壤之间武器转移的事。

这个专家小组目前的任期在4月30日结束，但如今任期是否可延续出现了变数。据多名外交官，在下月结束之前，安理会似乎不太可能再次对延长任期进行投票。

俄罗斯的否决马上引来抨击。美国国家安全委员会发言人柯比说，这是“鲁莽的行动”，进一步破坏了针对朝鲜核试验与弹道导弹试射的重要制裁。

美国国务院发言人米勒甚至说：“所有这些都是为了推进俄罗斯与朝鲜之间达成的腐败交易。”

欧盟也说，莫斯科这么做是在俄罗斯侵略乌克兰的背景下，试图掩盖朝鲜和俄罗斯之间的非法武器交易。

韩国外交部发声明说，俄罗斯的否决是不负责任的决定。乌克兰外长库列巴认为，俄罗斯的这个否决是在“认罪”。

克里姆林宫发言人星期五作出回应，称投反对票符合俄罗斯的利益。

俄外交部发言人说，联合国对朝鲜的制裁无助于改善地区安全，美国及其盟国的目的是要扼杀朝鲜，而根本不是想和平解决朝核问题。发言人说，安理会对于朝鲜半岛相关问题不能再用老办法，须要有新方式。

早前，俄罗斯驻联合国大使涅边贾称，朝鲜半岛事态的转变已影响俄罗斯国家安全的根本利益，并指上述专家小组的工作日益被西方国家把持。

中国外交部发言人林剑星期五在例行记者会上说，俄罗斯提出的合理意见未能得到采纳，提案国在仍有时间进行协商的情况下仓促要求表决，在安理会公开“摊牌”。这不利于维护安理会的权威。

他说，当前朝鲜半岛局势持续紧张，一味制裁施压解决不了问题，政治解决是唯一出路。

美国、日本和韩国不断指责朝鲜为俄罗斯攻打乌克兰提供弹药，以换取俄方的支持。韩国防长申源湜前不久曾说，自朝鲜最高领袖金正恩与俄罗斯总统普京去年9月会面以来，朝鲜已向俄罗斯运送多达7000个集装箱的武器。俄罗斯则向朝鲜提供食品、原材料和用于生产武器的零部件。