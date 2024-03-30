波兰称俄乌战争使欧洲进入“战前时代”

（华沙／基辅综合电）波兰总理图斯克警告，战争是真实存在的威胁，欧洲自二战以来首次进入“战前时代”，如果乌克兰被俄罗斯击败，欧洲人民将无法再感到安全。

曾担任欧洲理事会主席的图斯科周五（3月29日）接受欧洲媒体访问时说：“我不想吓唬任何人，但战争已不是一个过去式的概念。它是真实的，而且早在两年前就开始了……我知道这听上去令人震惊，尤其是对较年轻一代而言，但我们不得不接受一个新时代已经开始的事实：战前时代。我并非夸大其词，这越来越明确。”

波兰是乌克兰最忠实盟友之一，图斯科呼吁向乌克兰提供紧急军事援助，并警告，俄乌战争未来两年的走势将决定一切，“我们正生活在二战结束以来最关键的时刻”。

乌克兰新任命的武装部队总司令瑟尔斯基在乌克兰国家通讯社周五发布的访谈中坦言，俄军与乌军的比例约为六对一，驻守在漫长前线的乌军“几乎没有武器和弹药”，部分地区形势吃紧。

泽连斯基：弹药短缺

乌军将被迫逐步撤退

美国拜登总统承诺的600亿美元对乌援助配套，目前仍卡在国会。乌克兰总统泽连斯基在《华盛顿邮报》周五刊登的访谈中说，如果乌克兰无法获得美国军援，乌军将面临弹药短缺问题，这意味着乌军将被迫逐步撤退。

谈到弹药不足，他说：“你必须省着点用。怎么办到呢？当然是撤退，缩短前线。如果防线被攻破，俄军可能攻入大城市。”

缺乏弹药的乌克兰正加强前线防御。一名乌克兰工人3月28日在靠近俄罗斯边境的切尔尼戈夫地区挖壕沟。（路透社）

乌克兰反无人机机动空防单位的军人3月28日在乌克兰北部的切尔尼戈夫地区以机关枪射击目标。（路透社）

俄军近期加大对乌克兰的空袭力度。泽连斯基说，俄军正试图破坏乌克兰的水力发电厂，靠近邻国摩尔多瓦的一个水电厂以及乌克兰中部的另一个水电厂，周五夜间遭到导弹和无人机袭击。

泽连斯基称，俄罗斯希望重演去年南部新卡霍夫卡水坝被炸毁并引发洪灾的事件。“现在不仅乌克兰，摩尔多瓦也受到威胁，因为洪水不会止步于边防哨所。”

乌克兰空军通报，周五夜间击落了58架无人机和26枚导弹。乌克兰总理什米哈尔说，乌克兰西部、中部和东部六个地区的能源基础设施遭到破坏。乌克兰国家能源公司宣布，由于发电站受损，三个地区紧急停电。

图斯克说，俄罗斯总统普京试图把近日莫斯科近郊音乐厅恐怖袭击归咎于乌克兰，显然是在为加强对乌克兰民用目标的暴力攻击，寻找一个正当的理由。