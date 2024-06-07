特朗普点名中国 胜选将对非法移民来源国征关税

（华盛顿综合电）美国共和党总统候选人特朗普说，如果他在11月的美国总统选举中获胜，他可能会对一些不出手遏止无证移民从他们的领土涌入美国的国家征收关税，其中包括中国。

随着总统选举脚步逼近，边境安全和移民问题成了选前美国人最关心的议题之一。寻求再任的特朗普星期四（6月6日）在亚利桑那州一场活动上被问及他将如何遏止非法移民进入美国时说，美国有“巨大的经济实力”，并点名中国等国家如果不协助防止移民流入美国，“我们有这些叫做关税的东西”。

特朗普说，如果其他国家不协助减少人民非法入境美国，他会对这些国家“大幅征收关税”，但他并没有具体说明会征收的关税规模。

美国境内的逾百万非法移民绝大部分来自拉丁美洲。美国边境巡逻队从去年10月1日至今年4月30日期间逮捕了2万7000名非法越过墨西哥边境的中国移民，显示有大量的中国人混入中南美移民中。

特朗普还严厉批评现任总统拜登4日对非法越过美墨边境的移民实施的庇护禁令。根据这条于7日生效的新禁令，被抓获的非法越境移民将被迅速驱逐出境或当场遣返回墨西哥，但无伴儿童、面临严重医疗或安全威胁的人或遭贩运的受害者例外。

尽管拜登的措施与特朗普时代威慑潜在移民的政策如出一辙，特朗普声称拜登的新政策“令人愤慨”，是对边境的“死亡和失败”的让步。

特朗普还说，如果他再度当选，他将在走马上任的第一天就撤销这一命令。

此外，特朗普也扬言可能将驻扎海外的美军调回国内，巡逻南部边境。