普京：欧美核武不及俄罗斯

（圣彼得堡/华盛顿综合电）俄罗斯总统普京说，在核对抗中，即使是欧洲和美国的核武库加起来也不是俄罗斯的对手，但他希望核战争“永远不会发生”。

普京周五（6月7日）在出席圣彼得堡国际经济论坛全会时也说，俄罗斯无须动用核武器就可以战胜乌克兰。这是克里姆林宫就俄乌战争不会升级为核战争，至今发出的最强信号。

当论坛主持人问普京，俄罗斯是否应该就乌克兰问题“用核手枪对准西方的太阳穴”，普京回说没有看到须要使用核武器的情况。他强调，不应无端讨论进行核打击的可能性，俄罗斯只会在“国家主权和领土完整受到威胁”的特殊情况下使用核武器，目前“没必要这么做”。

普京强调，俄罗斯从未率先提出过核升级的问题，俄方只是指出必须更严肃地对待这个问题。他同时表示，希望当下的地缘政治局势不会发展到各国使用核武器的程度。

普京说，俄罗斯尚未向西方国家的对手国家提供远程武器，但俄保留这样做的权利。他强调，如果西方国家向乌克兰提供武器，并允许对俄罗斯领土使用这些武器，俄罗斯也有权采取同样的行动回应。

他还说，俄罗斯愿意就乌克兰问题进行谈判，但谈判应基于俄乌双方在白俄罗斯明斯克和土耳其伊斯坦布尔谈判之初商定的条件以及当前现实。

美国总统拜登近日授权乌克兰使用美国的一些武器打击俄境内军事目标。普京随后警告，如果美国与欧洲盟友允许乌克兰这么做，他可能会把常规导弹送到能够打击美欧的范围内。

美官员：或得改变政策 部署更多核武器增强威慑

美国白宫负责军备控制与防扩散事务的高级官员瓦迪周五说，美国未来几年可能不得不部署更多战略核武器，以遏制来自俄罗斯、中国、朝鲜和伊朗日益增长的威胁。美国一直在呼吁中俄参与削减军备的谈判，但中俄拒绝。

瓦迪在一场关于军备控制的活动上说：“如果敌方的核武库情况没改变，我们很可能必须在未来几年增加现有的部署数量，我们必须做好充分准备，以便在总统拍板时付诸实行。”

他表示：“如果那一天真的到来，我们会毅然地确保我们拥有更多的核武器，以威慑敌方，保护美国人民、我们的盟友和伙伴。”

不过他也强调，拜登政府仍致力于维护旨在遏制核武器扩散的国际军备控制和不扩散机制。

瓦迪还说，中俄朝都在以极快的速度实现核武库扩大和多样化，三国与伊朗也在加强合作与协调，这对美国和盟友构成威胁，加剧了地区紧张局势。

《纽约时报》指出，中国的扩张行为以及俄罗斯恫言在乌克兰和太空使用核武器，改变了美国削减核武器的决心。

俄罗斯于2023年2月宣布暂停履行《新削减战略武器条约》。目前美国仍然遵守条约的规定，可部署战略核弹头数量的上限为1550枚。

有美国官员坦言，虽然拜登政府并未放弃要实现一个没有核武器的世界，但目前达成新的军控协议，希望非常渺茫，美国不得不探讨制定新策略。瓦迪说，其中一个新战略就是研发钻地性能更强的新型B61-13核弹。