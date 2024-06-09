欧洲官员：俄罗斯派移民和外籍学生出战

（莫斯科彭博电）欧洲官员声称，俄罗斯为了补充兵源，强逼数以千计的移民和外籍学生上战场，同俄军并肩作战，对抗乌克兰军队。

欧洲官员披露，俄罗斯越来越频繁地威胁来自非洲的学生和年轻工人，除非他们同意加入俄军，否则签证就不获延长。

一名不愿具名的欧洲官员说，俄罗斯还从监狱中招募囚犯入伍，另有一些持有工作签证的非洲人在俄罗斯被拘留，被迫在遭驱逐出境和参军之间做出选择；一些人通过贿赂官员，因而得以留下来，同时避免服兵役。

另一名欧洲官员说，俄罗斯在俄乌战争爆发初期就已胁迫移民和学生参战，而且这批人多被安排上前线，因此伤亡率特别高。

俄罗斯军方招募囚犯与非洲人的做法与俄罗斯雇佣兵瓦格纳集团如出一辙。路透社去年报道，瓦格纳招募好些俄罗斯囚犯和非洲人壮大它调往乌克兰的部队。

根据乌克兰情报，俄罗斯已在全球至少21个国家招募雇佣兵，包括数个非洲国家。据悉，俄罗斯军方在招募活动中承诺丰厚的签约奖金和薪水。

俄招募人员也瞄准在俄罗斯寻找工作的移民和学生，以高薪工作为饵诱使他们前来报名，之后却强迫他们接受军训，并将他们部署到前线。

为了维持俄罗斯国内人民的支持，俄罗斯总统普京迄今没有进行全面动员。莫斯科说，通过自愿入伍活动，已吸引了数万人参军，从而弥补了一部分兵员损失，即便新兵素质不达标，但至少在人数上是补足了。

乌官员：被俘虏外籍俄军有所增加

一名乌克兰高级官员透露，乌方注意到他们俘虏的俄军中，外国战士的数量有所增加，其中以非洲人和尼泊尔人居多。

尼泊尔政府今年较早时说，俄罗斯已招募大约400名尼泊尔青年，但可能还有更多人在政府不知情下参加俄军。印度去年突然决定暂停招募尼泊尔人为士兵，直接影响许多尼泊尔年轻人就业前途，促使他们到俄罗斯和其他地方寻找工作。

尽管乌克兰兵力和弹药短缺，但在乌克兰东部战场，俄军没取得多大进展，兵员损失却很惨重。如果俄罗斯能调动更多军人，那将可能是左右战况变化的重要因素。

英国国防部的数据显示，俄罗斯军在5月份每天损失超过1200人，这是俄乌战争以来伤亡率最高的一段时期。据英国估计，自入侵开始以来，俄罗斯已有约50万人员死亡或受伤。彭博社无法核实这些数据。

普京上周三（6月5日）向外国媒体暗示，每月约有1万名俄罗斯士兵死亡或受伤，而乌克兰的损失是俄方的五倍。

虽然俄军至今在战场无法取得突破，但却加紧对乌克兰第二大城市哈尔科夫的轰炸。西方官员称，这些袭击似乎是为了让这座作为乌克兰经济和文化中心的城市无法居住。