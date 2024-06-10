日本收紧难民申请 三次不过将被驱逐出境

日本收紧难民法，从星期一（6月10日）开始，申请难民居留许可三次不过关者将被强行驱逐出境。日当局解释，这么做是因为难民滞留问题已成为负担。

根据日法务部数据，在2022年，向日本政府提交申请居留但不过关的有4233人，其中不通过但又滞留在日本的有3224人，这里面有一半是要求庇护的难民。

此前，由于审查过程耗时，日本当局允许在有监护人的情况下，让申请者在日本工作。据悉，这样的制度最后被滥用，导致借用难民名义到日本工作的申请者剧增。2017年，日当局收到大约2万份申请。

新法律出台后，不但增加了多个规定，而且只限每个难民三次申请机会。若申请者没有特别理由，例如本国爆发大规模冲突等事件，日当局可马上对他们下驱逐令。

另外，新法律也针对过期滞留者作出更严格规定，例如规定他们在申请准证期间，必须和监护人共同生活。报道称，此次新法出台最主要目的是为了弥补之前的法律漏洞，以便更有效限制那些因明显不符合难民资格的人申请居留身份。

日本法务部长小泉龙就修改后的法律说：“我深信这套法律是公正的，因为对于该维护的人将得到可靠的保护。至于违反法律的人则将受到该有的处罚。只有这样，才不会扰乱社会秩序，为和谐以及有凝聚力的社会奠定基础。”

日本签署了联合国《难民地位公约》，有保护难民的责任。不过相较于欧美国家，日本的难民认定率极低，因此有“难民锁国”恶评。2023年的数字显示，在8184个难民申请中，只有289人或3.5%被认定为难民。一旦被拒绝，重新申请的过关者只有14个。

2021年，名古屋发生一起过期居留的斯里兰卡公民病死于拘留所的事件，再次引起日本社会对难民以及非法移民的关注。当局是在去年展开修法程序，但此举遭到支援难民以及维护人权组织的批评。

据报道，在日本寻求庇护的难民里，不少是缅甸的罗兴亚回教徒。另外，当局最新数据显示，日本目前有超过2000名乌克兰难民。

一名正在申请认可的缅甸难民说：“我申请多次都没过关，新的法律生效后，这次申请若还是不行，我就会被遣返回缅甸。如果我被遣返回缅甸，我想一定是死路一条。”