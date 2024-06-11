经济师：美联储今年或仅降息一次

（伦敦讯）经济师普遍预计，由于持续的通胀迫使美国联邦储备局调整计划，以降低借贷成本，美联储今年只会降息一次。

《金融时报》与芝加哥大学布斯商学院（Chicago Booth）在5月份最后一周进行的联合调查显示，受访的39名经济学者中有超过半数认为，美联储今年只会降息0.25个基点；有近四分之一的人预测，今年美联储完全不会降息。

美联储定于星期三（6月12日）召开议息会议，美国政府也会在当天早些时候公布5月份的消费者价格指数（CPI）数据。在美国通胀率数月来持续高于预期的情况下，市场预期利率将在更长的时间里保持在高位。

如果借贷成本在11月美国总统选举前仍居高不下，这对寻求连任的美国总统拜登来说将是个打击。由于选民对抵押贷款、食品和其他商品的成本上涨等经济问题感到焦虑，目前拜登支持率低迷。

经济学者们把对个人消费支出价格指数（PCE）的预测，从3月调查时的2.5%，调高到了2.8。美联储的目标是把PCE控制在2%，而4月份的总体PCE为2.7%。

参与调查的哈佛大学教授戴南（Karen Dynan）指出，最近的数据引发了人们对通胀是否根深蒂固的担忧。

欧元区和加拿大的央行上周已下调利率，但美联储官员认为，美国就业市场持续强劲，给了他们按兵不动的空间。

美国经济2026年或之后才可能出现衰退

与此同时，经济师也更看好美国经济能够实现软着陆。52%的受访者认为，美国要直到2026年或之后才可能出现衰退，比率高于3月调查时的46%。

三分之一的受访学者预计，美联储会在9月份，即11月选举前的最后一场议息会议上宣布降息。

拉斐特学院教授史密斯（Julie Smith）就认为，美联储会在9月降息，并在大选后再次降息。但她指出，美联储要在今年秋季调整利率将“非常棘手”，因为这会与美国政治和总统选举相互影响。

这项调查也发现，经济师对美国财政债务膨胀日益担忧。美国国会预算办公室5月说，到2054年，美国联邦债务将达到国内生产总值（GDP）的166%。

戴南指出：“考虑到发生地缘政治事件的可能性，以及应对气候变化的需要，我们将看到进一步的上行压力。”