G7将宣布利用俄资产 向乌提供500亿美元贷款

（华盛顿综合电）七国集团（G7）峰会星期四（6月13日）在意大利召开。美国透露，七国领导人将在峰会上宣布采取行动，利用冻结的俄罗斯金融资产的收益向乌克兰提供新的援助。

美国国家安全委员会发言人柯比星期二说：“我们将宣布新措施，释放俄罗斯固定资产的价值，使乌克兰受益。”

他认为在这个课题上，七国集团将达成一致。

这显示七国集团领导人几乎已同意达成一项政治协议，即以冻结的俄罗斯央行3000亿欧元（约4375亿新元）资产的利息收益作为担保，向乌克兰提供约500亿美元（约676亿新元）的贷款。

美国官员说，欧洲冻结的俄罗斯资产所取得的利息收益，估计每年价值30亿至50亿欧元，但具体取决于利率和其他因素。

一名美国官员透露，美国预计这项协议的制定方式，可避免需要国会批准，并估计可在今年晚些时候发放这笔贷款。

官员称，这笔贷款将有助于满足乌克兰明年及以后的融资需求。对于美国及盟国而言，这项协议也向俄罗斯发出至关重要的信息，即七国集团愿意与乌克兰站在一起不离不弃。

柯比说：“我们将采取大胆的举措，向俄罗斯总统普京表明时间并不站在他那边，他不可能比我们坚持得更久，因为我们支持乌克兰为自由而战。”

不过，这项政治协议可能还需要谈判一些细节，其中一个关键问题是盟国之间如何分担风险。

贷款的偿还也得取决于这些资产是否能在足够长的时间内保持冻结，以持续取得利润。预计偿还贷款需要数年的时间。

如果战争提前结束，并且这些资产作为与俄罗斯达成和平协议的一部分，那么由谁来承担偿还贷款的责任也尚未清楚。

另一方面，美国周三宣布了一系列制裁措施，旨在限制莫斯科继续在乌克兰作战的能力，同时加大与俄罗斯仍有业务往来的外国银行的风险。

美国财政部和国务院的制裁对准300多个目标，其中包括俄罗斯的实体如莫斯科交易所，以及中国、土耳其和阿联酋等国家的实体。