G7将宣布利用俄资产 向乌提供500亿美元贷款

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更新 / 2024年6月12日 10:58 PM
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发布 / 2024年6月12日 10:54 PM
美国国家安全委员会发言人柯比星期二（6月11日）说，七国集团将在峰会上，就利用冻结的俄罗斯金融资产的收益向乌克兰提供援助一事达成协议。（法新社档案照片）
美国国家安全委员会发言人柯比星期二（6月11日）说，七国集团将在峰会上，就利用冻结的俄罗斯金融资产的收益向乌克兰提供援助一事达成协议。（法新社档案照片）

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（华盛顿综合电）七国集团（G7）峰会星期四（6月13日）在意大利召开。美国透露，七国领导人将在峰会上宣布采取行动，利用冻结的俄罗斯金融资产的收益向乌克兰提供新的援助。

美国国家安全委员会发言人柯比星期二说：“我们将宣布新措施，释放俄罗斯固定资产的价值，使乌克兰受益。”

他认为在这个课题上，七国集团将达成一致。

这显示七国集团领导人几乎已同意达成一项政治协议，即以冻结的俄罗斯央行3000亿欧元（约4375亿新元）资产的利息收益作为担保，向乌克兰提供约500亿美元（约676亿新元）的贷款。

美国官员说，欧洲冻结的俄罗斯资产所取得的利息收益，估计每年价值30亿至50亿欧元，但具体取决于利率和其他因素。

一名美国官员透露，美国预计这项协议的制定方式，可避免需要国会批准，并估计可在今年晚些时候发放这笔贷款。

官员称，这笔贷款将有助于满足乌克兰明年及以后的融资需求。对于美国及盟国而言，这项协议也向俄罗斯发出至关重要的信息，即七国集团愿意与乌克兰站在一起不离不弃。

柯比说：“我们将采取大胆的举措，向俄罗斯总统普京表明时间并不站在他那边，他不可能比我们坚持得更久，因为我们支持乌克兰为自由而战。”

不过，这项政治协议可能还需要谈判一些细节，其中一个关键问题是盟国之间如何分担风险。

贷款的偿还也得取决于这些资产是否能在足够长的时间内保持冻结，以持续取得利润。预计偿还贷款需要数年的时间。

如果战争提前结束，并且这些资产作为与俄罗斯达成和平协议的一部分，那么由谁来承担偿还贷款的责任也尚未清楚。

另一方面，美国周三宣布了一系列制裁措施，旨在限制莫斯科继续在乌克兰作战的能力，同时加大与俄罗斯仍有业务往来的外国银行的风险。

美国财政部和国务院的制裁对准300多个目标，其中包括俄罗斯的实体如莫斯科交易所，以及中国、土耳其和阿联酋等国家的实体。

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