七国峰会将呼吁中国停助俄罗斯

（巴里综合电）七国领导人呼吁中国停止助长和支持俄罗斯对乌克兰的战争，并指中国对俄罗斯国防工业基础的持续支持，具有重大和广泛的安全影响。

七国集团（G7）星期四（6月13日）开始在意大利举行为期三天的年度峰会，与会领袖此次聚会主要在寻求加大对乌克兰的支持，以及共同对抗中国构成的挑战。

根据彭博社看到的声明草案，G7将呼吁中国为公正的和平，推动俄罗斯撤出乌克兰。

中国外交部发言人针对该草案做出回应时指出，乌克兰危机不是中国制造的，北京也不是冲突一方，G7应承担起务实责任，设法让俄乌局势缓和，为解决政治危机创造条件，而不是对非冲突的一方进行无端指责。

不仅是中国与俄罗斯的关系，中国与G7之间的贸易紧张，也在草案中得到广泛的体现。根据草案，G7认为中国的政策“正在一系列领域造成全球溢出效应、市场扭曲和有害的产能过剩”。

G7也计划启动一个机制，更好地监督非市场行为，并改善共享信息程序，为未来在这类问题上的合作奠定基础。

成立小组协调晶片供应链

另外，G7将宣布成立一个小组，协调对全球经济至关重要的晶片供应链。小组也将负责海底电缆连接的相关事务，确保各国互联网连接的安全性与韧性。

英国首相府星期四透露，英国首相苏纳克会宣布，向乌克兰提供2亿4200万英镑（约4亿1750万新元）的新援助。“这笔资金表明英国将继续在国际上声援乌克兰，并灵活应对俄罗斯侵略造成的紧急情况。”

美国总统拜登也会同乌克兰签署新的安全协议，包括为乌克兰提供资金，但不会让美军上乌克兰战场。

白宫国家安全顾问沙利文说：“通过签署这份协议，我们也向俄罗斯发出一个信号，即如果普京认为他能战胜支持乌克兰的联盟，那他就错了。”

遏制俄罗斯战争经济

G7也将宣布针对俄罗斯的新制裁和出口管制。美国官员透露，此轮峰会的主要议题之一是，努力遏制俄罗斯日益增长的战争经济。

美国星期三大幅扩大对俄罗斯的制裁范围，包括向俄罗斯出售半导体的中国公司，以此削弱俄罗斯的军事机器。美国商务部也正在对付向俄罗斯转移半导体的香港空壳公司，这些措施将影响俄罗斯近1亿美元（约1亿3500万新元）的高优先级项目，包括晶片。

美国在峰会前推出制裁举措，无疑是希望说服西方盟国，在对抗中国支持俄罗斯和中国工业产能过剩问题上表现出更大的决心。

此外，G7消息人士说，领导人已达成原则协议，将以冻结的俄罗斯央行3000亿欧元（约4375亿新元）资产的利息收益作为担保，向乌克兰提供约500亿美元（约676亿新元）的贷款。这项协议非常复杂，各国将努力敲定相关细节，以期成为峰会的主要成果之一。