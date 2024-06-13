北约调整核武库应对俄中挑战

（布鲁塞尔／哈瓦那综合电）北约秘书长斯托尔滕贝格透露，北约正为应对当前的安全威胁而调整核能力，并强调核武器是北约的最终安全保障与维护和平的手段。

斯托尔滕贝格星期三（6月12日）在北约举行防长会议前发表这番谈话。美国已在欧洲一些地方部署核子弹，但北约鲜少公开谈论核武器。谈到北约核武库，他说，荷兰刚在6月宣布首批F-35战斗机可携带核武器，美国也对在欧洲的核武器进行现代化改造。

斯托尔滕贝格指俄罗斯越来越多地谈论到核武能力，“我们看到去年和近几个月，俄罗斯不断发表危险的核言论，并展开更多核演习”。

俄罗斯周二（11日）说，在受到西方列强威胁后，俄军已开始第二阶段演习，与白罗斯军队一起演练部署战术核武器。

斯托尔滕贝格说，中国也在进行核武现代化，北京预料将在几年内增加核弹数量，其中大部分核弹能够飞抵北约领土。

他说，北约接下来将接管美国向乌克兰运送武器的协调工作，并呼吁北约成员国维持对乌克兰的军事援助，确保乌克兰获得稳定的军援以对抗俄罗斯。

俄护卫舰和潜艇停靠古巴港展示武力

另一方面，俄罗斯一艘海军护卫舰和核动力潜艇星期三驶入古巴哈瓦那港进行五天抵港访问。美国和古巴指出，俄军舰此次停留不构成威胁，但一般认为，随着俄乌战争紧张局势升级，俄罗斯是在借此展示武力。

俄长期盟友古巴在港口以礼炮，欢迎戈尔科夫海军元帅号（Admiral Gorshkov）护卫舰与喀山号（Kazan）潜艇入港。一起入港的还有俄军的一艘拖船和燃料船。

俄国防部说，这些军舰装载了包括锆石（Zircon）高超音速导弹在内的先进武器，之前在大西洋进行了高精确度导弹武器训练。

美国一直在监视俄军舰绕过佛罗里达海岸的情况，但称它们不会构成威胁。白宫国家安全沙利文周三说，没有证据表明俄罗斯向古巴转移任何导弹，但美国将保持警惕。