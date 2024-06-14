特朗普庆祝78岁生日 学者：出现衰老迹象

（华盛顿法新电）美国前总统特朗普的竞选团队持续炒作总统拜登81岁高龄的话题，指他无法有效治理国家。不过，学者指出，只比拜登小三岁的特朗普其实也在生理和心理上出现衰老迹象。

特朗普星期五（6月14日）庆祝78岁生日。

美利坚大学政府学讲师福斯特针对特朗普衰老迹象受访时指出，特朗普的日程安排比拜登轻松得多，公开露面的间隔时间也较长；当他向支持者发表讲话时，往往会陷入冗长和脱节的陈述中。

福斯特说，特朗普“发表这些演讲时，有时会给人一种老醉鬼的感觉，这可能是年龄渐长的迹象，会变得无法控制自己的冲动。对于一个本就冲动的人，这可能让他的行为更不可控”。

星期天在拉斯维加斯的一场竞选活动上，特朗普对鲨鱼袭击、电池及电刑等课题进行了一连串的谩骂。拜登团队称他“精神错乱”。

近几个月来，特朗普还将土耳其和匈牙利的领导人搞混，警告世界正走向第二次而不是第三次世界大战，并称虚构的连环杀手汉尼拔·莱克特（Hannibal Lecter）是“一个了不起的人”。

拜登身为总统须定期接受身体检查，并公开检查结果。特朗普则没有这样的限制，且已多年没有公开过健康状况。去年11月，特朗普公开了医生的简短信函，称他健康状况“极好”。今年初，特朗普称他接受了认知测试且“表现优异”。