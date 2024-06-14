日本修订外劳制度 部分行业允许三年内跳槽

日本修订了外劳制度，允许在人力短缺的护理以及建筑业等职场工作的外劳在一两年后跳槽，同时设立外劳技能提升制度，希望让更多的外劳能以真本事在日本立足。

日本的高龄化社会正促使当局必须以外劳来弥补人力空缺。报道透露，当局的这一新法律，是为了今后要迎接100万个外劳的时代做好准备。

日本参议院星期五（6月14日）以多数票通过了引进外劳的修正法，决定废除已用了30年的《技能实习》制度，实施更具弹性的《发展就业制度》，来解决外劳问题。

修正案由执政党自民党提出，也获得反对党维新党、国民民主党等支持。日本当局宣布，新法还须要增加一些补充内容，拟在三年后的2027年实施。

《朝日新闻》指出，日本现有的技能实习制度在1993年推出，那时是以通过向发展中国家转让技术实现“国际合作”引进外劳。然而，这个制度后来被指是侵犯人权的温床， 因为有不少外劳未受法律保护，被拖欠工资和遭受欺压。尤其是要求外劳在三年内不得更换职场的规定，这导致一些忍受不了雇主欺压的外劳逃走，发生外劳失踪事件。

日本移民厅在2022年进行的调查发现，约30%的外劳想换工作。日当局此次修改法律，重点在于让外劳有了选择的权力，他们在工作一到两年后就可更换职场。

但据报道，由于日本的工资有城乡差距，当局预测放宽可调职后，必将有很多外劳从农村地区流向城区。例如，高知县的最低工资是每小时897日元（约7.7新元），但在首都圈的东京和神奈川，最低工资是1113日元。当局正考虑增加一项补充条款，防止转职地点过度集中在首都圈。

新法重点指出了将放宽的领域是人手最缺的护理、建筑业。日本经济新闻一项调查显示，东京市区新高楼的平均完工周期为两年半，比10年前长了三分之一。据研判，除了建筑材料上涨外，劳动力严重短缺是一大问题。

修改后的外劳法律还有一个特点，是建立一个可提升外劳技能的培训制度，目的是让他们获取可申请居留日本的专门技能熟练工人资格。当局的意图明显，就是希望引进的外劳能更长期留在日本工作。目前，日本有约60万的非熟练外劳，当局希望通过修改法律，协助他们获得提升。