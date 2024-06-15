要乌放弃加入北约及四州主权 普京停火条件引发西方抨击

（莫斯科／基辅综合电）俄罗斯总统普京对俄乌停火开出条件，要乌克兰放弃加入北约，同时交出俄方宣称拥有主权的顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热四个州。这立即引起乌克兰和西方国家的抨击。

普京星期五（6月14日）在莫斯科向俄罗斯外交官发表讲话时说：“乌克兰军队必须从顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克人民共和国、赫尔松和扎波罗热地区完全撤出……只要基辅宣布已准备好这么做，并开始真的撤军和正式放弃加入北约的计划，我们这一边会立马，在同一分钟，下令停火并开始谈判。”

普京显然刻意选在乌克兰和平峰会于瑞士召开的前夕向乌克兰提出停火条件。俄罗斯没有受邀出席和平峰会。

普京重申，乌克兰必须非军事化和去纳粹化，西方结束对俄制裁也必须是和平协议的一部分。他称，目前有多达70万俄军在乌克兰作战。莫斯科上个月在乌克兰东北部哈尔科夫展开新一轮地面攻势，进一步压制乌军。

乌克兰立即拒绝了普京这些“荒谬”的停火条件，指它们等同于要乌克兰投降，放弃领土主权。

乌克兰总统泽连斯基接受意大利电视台采访时说，普京在瑞士峰会前夕发表这样的言论相当于发出最后通牒。“他显然知道有这个和平峰会，知道全球大多数的人都会站在乌克兰这边，站在保护生命的一边。在峰会前夕，在空袭警报、杀戮和导弹来袭的时刻，他的讲话就像是在发出某种最后通牒。”

美国防长奥斯汀星期五在布鲁塞尔的北约总部开会后对记者说，普京是侵略者，因此没有资格向乌克兰发号施令，告诉他们必须怎么做才能实现和平。北约秘书长斯托尔滕贝格指普京居心叵测。

在意大利出席七国集团首脑峰会的德国总理朔尔茨说，普京的最新提议不会在瑞士的和平峰会上发挥作用，他是在试图破坏欧洲国家对乌克兰的支持。他表明，国际社会不需要任人发号施令的和平，而是尊重乌克兰领土的和平。

克里姆林宫发言人佩斯科夫周六回应指西方国家对普京建议的反应没有建设性。“有很多、大量的官方反应、官方声明，都是非建设性的。”

俄罗斯在2022年称顿涅茨克等四州属于俄国领土，但实际上它没有完全控制这些地区。此前，俄国在2014年吞并了乌克兰的克里米亚半岛。

俄网袭乌基建 国际刑事法院展开调查

另一方面，据报道，国际刑事法院（ICC）正在调查俄罗斯对乌克兰民用基础设施发动的网络袭击是否构成战争罪。

路透社引述四名知情者报道，ICC的检察官要调查的是导致电力和水供中断、切断与应急人员的连接，或破坏传输空袭警报的移动数据服务，从而危及生命的攻击。

其中两名和ICC检察署有密切联系的受访者证实，ICC检察官正在调查网袭，若收集到足够证据，法院或发出逮捕令。他们说，ICC的调查可能可追溯到2015年，也就是俄吞并克里米亚半岛的第二年。

俄罗斯一直否认对乌克兰发动网袭，并称这类指责是企图煽动反俄情绪。自俄乌战事2022年全面爆发以来，ICC已对普京在内的四名俄罗斯领袖和高官发出逮捕令。