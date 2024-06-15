G7联合声明吁中国停止支持俄罗斯 遵守贸易规则

（巴里／萨维莱特里综合电）七国集团（G7）领导人在意大利举行峰会后发表联合声明，对中国发出更强烈的批评，并警告它必须停止向俄罗斯运送武器部件，也须遵守贸易规则。

意大利、英国、法国、德国、美国、加拿大和日本的领导人星期五（6月14日）在峰会结束时发声明，对亚太地区的安全表达严重关切，并以比去年日本峰会更强硬的措辞，表明“反对中国在南中国海的军事化以及胁迫与恐吓活动”。声明还批评中国的人权状况，并提到中国在境外的影响力。

G7峰会6月13日至15日在意大利普利亚大区首府巴里举行。会议首日主要讨论乌克兰问题，领导人同意在今年内开始利用冻结的俄罗斯主权资产的利润，为乌克兰提供约500亿美元（约676亿新元）贷款。

会议过后将焦点转向对地缘政治和全球贸易有着巨大影响力的中国。日本政府消息人士告诉法新社：“七国集团对中国的态度一致。”

七国在联合声明中“对中国持续的工业目标和全面的非市场政策表示担忧”，并指中国多个行业存在“全球溢出效应、市场扭曲和有害的产能过剩”。七国还呼吁中国不要继续限制电信和电动汽车等全球关键行业所需要的关键矿产出口。

在乌克兰问题上，声明指北京对莫斯科军事工业基础的支持，使得俄罗斯能够继续对乌克兰作战。它说，为俄国防工业采购物项或设备提供便利，是在支持破坏乌克兰领土完整、主权和独立的行为。“我们呼吁中国停止转让包括武器部件和设备在内的两用材料。”

美国总统拜登和乌克兰总统泽连斯基星期四在峰会期间签署双边安全协定。泽连斯基在联合记者会上称，他已同中国国家主席习近平通电话，习近平“保证”不会向俄罗斯出售武器。

6月15日七国集团峰会结束后，东道主意大利总理乔治娅·梅洛尼举行新闻发布会。（路透社）

峰会东道主意大利总理梅洛尼邀请约旦国王、印度总理和天主教教宗等领袖与会，以表明G7不是一个排他的俱乐部。

针对加沙局势，G7在联合声明中呼吁，必须确保近东巴勒斯坦难民救济工程处（UNRWA）等联合国机构能够无阻地提供救援物资，有效履行人道主义职责。

UNRWA负责协调对加沙的几乎所有的援助，可是自今年1月以来，以色列指责这个联合国机构的一些雇员涉及去年10月7日哈马斯攻击以色列的事件，使此机构陷入危机。

另一方面，世界卫生组织星期五警告，约旦河西岸的人道危机也日益恶化，当地与日俱增的控制、暴力和对医疗基础设施的攻击，使人民要获取医疗服务受到越来越难。世卫组织呼吁“立即积极保护约旦河西岸的平民和医疗保健设施”。