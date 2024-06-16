乌克兰和平峰会上 美国率先宣布对乌援助

（卢塞恩综合电）几十个国家参与讨论乌克兰前途的和平峰会星期六（6月15日）在瑞士举行。乌克兰总统泽连斯基誓言要继续扩大国际社会对乌克兰的支持。

俄罗斯和中国缺席这个两天会议，而出席的其他新兴市场国家只派来较低阶官员，使外界对会议的成效不表看好。不过泽连斯基说，这次会议将是迫使俄罗斯结束侵略以及取得和平的开端。

他星期六在峰会开始前对媒体记者说：“ 虽然他们今天不出席这个峰会，但我们已经让全世界知道，团结可以阻止战争，建立和平。”

峰会在瑞士中部城市卢塞恩附近的布尔根施托克（Burgenstock）酒店举行。瑞士总统阿姆赫德表示，相信未来的和平峰会俄罗斯会参与。

“我们无法在布尔根施托克这里进行谈判，也无法宣布乌克兰和平，但我们希望激发公正和持久和平的进程，并朝这个方向采取具体步骤。我们可以为交战各方之间的直接谈判奠定基础，这就是我们来这里的目的。”

美国副总统哈里斯（左三）和乌克兰总统泽连斯基（右二）星期六（6月15日）在瑞士举行的乌克兰和平峰会场边举行双边会谈。美国周六再承诺提供15亿美元给乌克兰。（法新社）

美国在峰会开幕前宣布，为乌克兰提供超过15亿美元（约20亿3000万新元）援助，用于协助乌克兰修建受损的能源设施和缓解人道危机。

这个配套包括用于能源援助的5亿美元，以及把之前宣布的3亿2400万美元，转用在紧急能源基础设施维修和应付乌克兰的其他需求。此外，美国国务院和国际开发署将提供超过3亿7900万美元的人道主义援助，协助安置受战争影响的难民等群体。

代表美国总统拜登出席峰会的副总统哈里斯星期六宣布了上述援助计划。她同泽连斯基会晤时，再次表明美国支持乌克兰的承诺。“对于普京来说，这场战争是个彻底失败。维护国际准则符合我们的利益。”

据报道，峰会将重点讨论乌克兰战争引发的更广泛问题如粮食保障、核安全和航行自由，最终宣言草案将把俄罗斯定为侵略者。

预计约有90个国家参加这次峰会。除了美国，英国、加拿大、法国、德国、意大利和日本的领导人，欧盟主席以及阿根廷、哥伦比亚、智利、斐济、芬兰、加纳、肯尼亚和波兰领导人也出席。

新加坡国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖（左二）代表总理兼财政部长黄循财出席乌克兰和平峰会，在现场与瑞士总统阿姆赫德（左一）和乌克兰总统泽连斯基合照。（路透社）

俄罗斯的金砖国家盟友巴西和南非仅派出特使，印度将派出部长级代表。中国缺席，坚称没有莫斯科参与就不会参加会议。泽连斯基指责北京帮莫斯科破坏这次峰会，中国外交部驳斥此说法。

泽连斯基希望借此峰会展现国际社会对乌克兰的支持，但欧洲官员私下坦承，没有俄罗斯主要盟友的支持，峰会的影响力将很有限。前瑞士大使沃克说：“（泽连斯基）能从中得到什么？国际社会对俄国侵略受害者乌克兰的声援，又向前迈出了一小步。”

总部在布鲁塞尔的智库国际危机组织认为，有望真正结束战争的谈判仍遥不可及。“除了重申《联合国宪章》的领土完整原则之外，基辅和支持它的国家很难从会议中获得切实成果。”