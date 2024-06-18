北约警告中国：继续援俄将付出代价

（华盛顿综合电）北约秘书长斯托尔滕贝格星期一（6月17日）说，如果中国继续支持俄罗斯在乌克兰的战争，北京将为此付出代价。

在华盛顿访问的斯托尔滕贝格说，中国国家主席习近平试图给人留下的印象是，他在俄乌战争中事不关己，以免受到制裁并保持贸易畅通。“但实际情况是，中国正在助长这场欧洲大陆最大的冲突，同时又希望与西方保持良好关系。中国不能两者兼得，除非中国在某个时候做出改变，不然北约必须让它面对后果。”

斯托尔滕贝格此次访问华盛顿，是为下个月北约在华盛顿举行的峰会做准备。到时北约将庆祝成立75周年，亚太区域的澳大利亚、日本、新西兰和韩国都会参加，预料各国将在峰会上发出长期坚定支持乌克兰的信息。

斯托尔滕贝格希望华盛顿峰会可以推动北约成员国每年为乌克兰提供至少400亿美元（约541亿新元）的军事援助，并由北约协调对乌的一切援助事宜。

斯托尔滕贝格说：“我们的长期支持越可靠，莫斯科就越快意识到它不能无视我们的存在。这似乎是一个悖论，但是通往和平的道路，就是为乌克兰提供更多武器。”

北约盟国今年国防开支增加18％

此外，斯托尔滕贝格星期一在白宫同美国总统拜登会晤时表示，北约32个成员国中，如今有23个今年承诺会把国内生产总值（GDP）的至少2％用于国防。

斯托尔滕贝格说：“北约盟国今年的国防开支增加了18％，这是几十年来最大的一次增幅。”

北约是在2014年的峰会上设定这个目标，当时只有美国、英国和希腊达标。上一次斯托尔滕贝格提到达标的成员国为20个。

拜登说，俄罗斯侵略乌克兰，使北约面临自二战以来决定欧洲命运的另一个关键时刻。拜登赞扬北约履行“防卫北约每一寸领土”的承诺，成功地“制止俄罗斯进一步侵略欧洲”。

美国前总统特朗普过去一再抨击北约没有在防卫方面做出应有的分担，特朗普最近更称如果北约成员国不愿意增加国防支出，就会鼓励俄罗斯攻击它们。

另外，斯托尔滕贝格指美国国会拖延批准对乌克兰的军援，在乌克兰战场上对乌军造成了伤害。他说：“不管是谁成为美国的下一任总统，我相信我们应该把这个风险减至最低。”