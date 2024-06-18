日元贬值冲击岸田扩军计划

日本首相岸田文雄两年前计划添购新锐武器来加强防卫的扩军计划，但却因日元大幅贬值而受挫。消息称，日本正为预算不足担忧，但基于当前局势，考虑先采购导弹等军备。

日本经济新闻报道，一名国防官员感叹，“价格上涨的原因，约有一半是因为日元疲软”。

2022年12月，岸田出台总额43万亿日元（约3680亿新元）历来最大的五年扩军计划，现在却因为日元贬值受挫。该计划出台时的日元兑美元是108日元，将近4000亿新元。但现在，日元兑美元汇率现在是在160日元左右，当初所制定的预算兑美元只有2720亿美元，少了约30%。

两年前，一架F-35A战斗机估价116亿日元，现在已上升到140亿日元。购买配备导弹系统的宙斯盾舰船也成了预算压力， 据悉2020年制定这项部署计划时是约2400亿日元，现在已飙升到每艘3920亿日元。

不仅对外采购价格飙升，日本国产国防设备也因进口零件水涨船高而无法按照预算进行。例如，日本计划生产新型大鲸级潜艇，就因为钢铁和半导体价格上涨，成本已从最初估计的950亿日元上涨约35%。

中国军力增长促日本增加国防开支

日经称，中国日益增长的军事实力所带来的安全风险，促使日本不得不进一步增加国防开支。岸田扩大国防投资的决心不变，并称要向北约看齐，到了2027年要将预算提高到占国内生产总值（GDP）的2%。

基于周边局势紧张，日本积极探讨要以继续增加防卫预算来弥补不足的费用。执政自民党召开会议，赞成对当初所设定的预算进行灵活调整的声音不少。

作为这个会议的民间智囊，日本经济团体联合会名誉主席榊定征说：“考虑到外汇的波动，我们不应该对重新评估防卫费视为禁忌，而是要以需要为前提，针对目前不足的军费进行增额。

随着总体预算的减少，日本开始变通，决定先引进急需的精锐武器。据报道，可用于攻击敌方基地的远程导弹，建造宙斯盾战舰及F-35战斗机等已优先被列入采购清单。此前，当局计划批量采购34架CH-47运输直升机，因日元疲软和成本上升，决定将数量减少一半。

现任职于华盛顿战略与国际研究中心的白宫前官员约翰斯通认为，“虽然目前影响还不明显，但日元的长期贬值将会破坏日本的国防计划，或导致当局必须在主要武器采购上变得克制。”

评论认为，日本继续扩大国防预算必将给日本财库带来无比压力。岸田此前提出要以增加企业税、所得税和烟草税作为扩军的部分财源，引来不少反对声浪。如果日元继续贬值，还要继续涨税的话，必将引来更大的反弹，这对支持率跌入低谷的岸田而言是一枚定时炸弹。