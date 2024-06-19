布林肯：中国对俄支持正延长战争 必须停止做法

（华盛顿／北京法新电）美国国务卿布林肯说，中国对俄罗斯国防工业的支持正在延长战争，中国必须停止这种做法。

布林肯星期二（6月18日）在华盛顿与北约秘书长斯托尔滕贝格举行的联合记者会上说，中国正在提供关键的支持，使俄罗斯能够维持国防工业基础，让战争机器持续运作，并继续战争，中国必须停止这么做。

斯托尔滕贝格则重复他在星期一（17日）做出的警告，称中国如果继续支持俄罗斯，就必须付出代价。

他说：“中国不能两全其美，他们不能继续与欧洲各国保持正常的贸易关系，同时又助长自第二次世界大战以来最大的战争。”

中国在俄乌战争中保持中立，并称没有向任何一方提供重要援助，这与美国和其他西方国家不同，它们向乌克兰提供关键的军事支持。

中国外交部发言人林剑星期三在例行记者会上受询时说：“中方不向交战方提供武器，严格管控军民两用物项出口，得到国际社会高度评价。我们坚决反对美方在没有任何证据的情况下散布虚假信息，向中方推卸责任。”

他重申，在乌克兰危机问题上，中方从不拱火浇油、借机渔利，始终致力于劝和促谈。

自俄罗斯2022年2月入侵乌克兰以来，中俄战略伙伴关系日益密切，中国为俄罗斯孤立的经济提供了重要的生命线。

布林肯和斯托尔滕贝格也对俄罗斯加强与朝鲜关系表示担忧。

俄总统普京在本月18日和19日访问朝鲜，他在抵达前对朝鲜表示赞扬，称赞朝鲜对俄罗斯的“坚定支持”。